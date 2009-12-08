Аукціон з ОВДП може запропонувати привабливі можливості

Сьогоднішній аукціон із продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) може запропонувати привабливі можливості.

Таку точку зору висловив у коментарі УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій Фурса.

За його прогнозами, основні продажі припадуть на дворічні папери, оскільки уряд готовий розміщувати середньострокові папери з дохідністю вище 23%. Аналітик рекомендуємо інвесторам подавати частина заявок з дворічним паперів із прибутковістю 24% і частину заявок зі спекулятивною прибутковістю 25%.

С.Фурса впевнений, що інтерес інвесторів до трьох інших серій облігацій буде мінімальним, оскільки їх прибутковість розміщення знову очікується на рівні 19,0% -19,5%. На вторинному ринку інвестор може купити аналогічні папери з прибутковістю близько 23% річних, зазначив аналітик.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України у вівторок, 8 грудня, проведе аукціон із продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

До продажу будуть запропоновані ОВДП з терміном обігу 154 дні (1 000 штук), 252 дні (1 000 штук) і 714 днів (1 000 штук). Термін погашення облігацій - 12 травня 2010, 18 серпня 2010 року і 23 листопада 2011 відповідно.

Виплата доходу за паперами терміном обігу 714 днів здійснюється раз на півроку. Дати виплат доходу за облігаціями з терміном обігу 154 та 252 дні не вказуються. Також не надана інформація про прибутковість планованих випусків держоблігацій.

Крім того, Мінфін виставляє на продаж облігації з терміном обігу 1 022 дня, кошти від яких, відповідно до постанови Кабінету міністрів № 840 від 29 липня 2009 р., отримані в результаті 238-го в 2009 р. розміщення середньострокових державних облігацій, будуть направлені до Стабілізаційного фонду на виконання Державної цільової програми з підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Термін погашення цих облігацій - 26 вересня 2012 року. Виплата доходу за паперами терміном обігу 1 029 днів здійснюється раз на півроку.