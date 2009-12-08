Експерт: нафта і долар можуть викликати масштабні розпродажі

Падіння цін на енергоресурси і зміцнення долара США можуть стати каталізаторами масштабних розпродажів на світових фондових ринках, якщо ціни на нафту впадуть нижче 70 доларів за барель.

Таку точку зору висловив у коментарі УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

Він зазначив, що за підсумками торгів понеділка, 7 грудня, індекс DJIA закрився без змін на позначці 10390 пунктів, індекс S&P 500 упав на 0,25% до 1103 пунктів. Європейські ринки впали більше американських: індекс DAX втратив 0,5% до 5784 пунктів, індекс DJ Stoxx 600 знизився на 0,5% до 247 пунктів, підкреслив К.ЛИТВИН. Він додав, що на біржах уже більше місяця продовжують спостерігатися діапазонні торги в межах 1090-1115 пунктів по індексу S&P 500.

За словами стратега, світові фондові ринки в понеділок закрилися невеликим зниженням котирувань на тлі несприятливої макростатистики з Німеччини та технічного руху торгів у США. У Німеччині замовлення на підприємствах у жовтні впали на 2,1%, у той час як економісти в середньому очікували росту на 0,7%, відзначив К.ЛИТВИН. Sentix Gmbh оголосила, що індекс настроїв інвесторів знизився на 5,5 пункта, гірше очікуваного зниження на 4,3 пункта, повідомив стратег. За його словами, на хід європейських торгів також негативним чином вплинуло зниження цін на нафту та промислової сировини, через що знизилися папери нафтогазового та гірничовидобувного секторів.

К. ЛИТВИН нагадав, що голова ФРС США Бен Бернанке вчора заявив, що відновлення американської економіки протікає досить повільно із-за високого рівня безробіття і низьких темпів кредитування населення та малого бізнесу. Б.Бернанке в черговий раз підтвердив, що залишить нульові відсоткові ставки на тривалий період часу, відзначив стратег. Однак, підкреслив він, у словах глави ФРС інвестори не почули нічого нового, і на ринку почалися активні розпродажі в останні дві години торгів.

За словами стратега, у понеділок ринок торгувався дуже технічно: він установив дві вершини на рівні ключового опору в 1110 пунктів по S& P 500, після чого почалися активні розпродажі. Навіть кращі, ніж очікувалися, дані зі споживчого кредитування в США не змогли витягнути ринок у плюс, вважає К. ЛИТВИН. У жовтні обсяг споживчого кредитування знизився на 3,5 млрд. доларів, що набагато краще очікуваного падіння на 9,6 млрд. доларів, зазначив він.