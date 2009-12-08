ДКЦПФР посилила вимоги до якості активів ІСІ

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) встановила нові вимоги до якості активів інститутів спільного інвестування (ІСІ), внісши зміни до положення про склад і структуру активів ІСІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДКЦПФР, комісія чітко визначила ознаки паперів, які не можуть входити в портфелі корпоративних і пайових інвестфондів. Зокрема, йдеться про цінні папери, які не мають міжнародного ідентифікаційного номера, у разі, якщо така наявність – вимога закону. Також у складі активів фондів заборонено мати цінні папери емітентів, які: впродовж 2 років не надавали до ДКЦПФР щорічну інформацію про діяльність або не обнародували її; розташовані не за місцем державної реєстрації; є збитковими впродовж 2 років, і при цьому їх цінні папери не допущені до торгів на біржах (для ІСІ диверсіфікованого типу).

Як зазначили в ДКЦПФР, компанія, що управляє активами фонду, в чиєму портфелі є такі цінні папери, зобов`язана їх позбутися.

При цьому, як зазначили в комісії, акції емітентів, діяльність яких за результатами 2 років виявилася збитковою, втрачатимуть в ціні: за перший рік – з коефіцієнтом 0,25%, за другий – 0,50%, кожного наступного року –до 0,75% від балансової вартості.

У комісії також повідомили, що акції, випуск яких скасовано ДКЦПФР або за рішенням суду, будуть знецінені. Цінні папери, обіг яких зупинено (окрім випадку з реорганізацією емітента), оцінюватимуться за останньою балансовою вартістю доти, доки їх не можна буде оцінити за ринковою ціною.

За словами голови ДКЦПФР Сергія ПЕТРАШКА, «такі дії ДКЦПФР є одним з кроків, спрямованих на боротьбу з фіктивними і сумнівними операціями на фондовому ринку України, які давали можливість ухилятися від сплати податків, штучно впливати на вартість чистих активів інституту спільного інвестування і були причиною корпоративних конфліктів». За його словами, «шукаючи швидкої вигоди від оптимізаторів сплати податків і формально прикриваючись вимогами до диверсифікації активів, деякі інвестиційні фонди набивали свої портфелі неліквідними активами». «Ми хочемо виправити ситуацію, пожвавити інтерес і відновити довіру інвесторів до вітчизняного фондового ринку», - сказав він.