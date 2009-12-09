Експерт: український ринок акцій упав не так сильно, як європейські

Український ринок акцій у вівторок упав не настільки сильно, як європейські, однак такий результат у першу чергу пов`язаний із низькою активністю торгів.

Про це повідомляється в аналітичному огляді компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, індекс УБ вчора знизився на 0,91%, а індекс ПФТС - на 0,57%. Падіння цін на "Мотор Січ" (-2,46%) відбулося у зв`язку з тим, що папір перегрітий після зростання вартості з початку року на 500%. Найгірший результат продемонстрував "Мостобуд" (-5,17%), бо цей папір дуже спекулятивний у зв`язку з високими ризиками і хронічно низькою рентабельністю. Зросли лише папери "Стаханівського вагонобудівного заводу" (+0,36%) і "Укртелекому" (+1,14%).

В огляді також говориться, що падіння українських паперів на закордонних біржах у вівторок продовжилося на тлі песимістичних настроїв на світових ринках. Найсильніше знизилися ціни на Cadogan (-5,4%), TMM (-5,9%) і Regal (-5,7%).

За інформацією аналітиків, на українському ринку єврооблігацій активність торгів у вівторок була низькою. Продавалися суверенні папери, однак ціни протягом дня не змінилися. У корпоративному секторі укладалися угоди з облігаціями "Укрсоцбанку", "Укрсиббанку" і "Приватбанку", ціни на які також залишилися на колишньому рівні.