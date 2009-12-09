"Кредит-Рейтинг" підвищило рейтинг облігацій ТОВ «Шувар» до рівня uaВ

Українське рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про підвищення довгострокового кредитного рейтингу випуску іменних процентних облігацій (серія В) ТОВ «Шувар» на загальну суму 20 млн. грн. з рівня uaВ- до uaВ. Про це УНІАН повідомили в прес-службі агентства. Прогноз рейтингу - стабільний.

До чинників, що підтримують рівні кредитних рейтингів, в "Кредіт-рейтінге" віднесли: зростання на протязі І півріччя т.г. чистого доходу від реалізації продукції і надання послуг на 70% - до 21,3 млн., грн. в порівнянні з аналогічним показником 2008 г.; операційну рентабельність емітента за перше півріччя т.г. на рівні 43%, рентабельність EBІTDA - 48%.

Чинниками, що обмежують рівні кредитних рейтингів, в агентстві вважають: значне боргове навантаження компанії - за станом на 30 червня 2009 р. співвідношення чистого боргу до EBІTDA, розрахованого за останні 12 місяців, склало 4,8; невідповідність параметрів випуску облігацій емітента характерним параметрам випуску процентних облігацій; посилення конкуренції на ринку роздрібної торгівлі в умовах скорочення доходів населення.

За інформацією "Кредит-рейтинга", позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaВ характеризується низькою кредитоспроможністю, в порівнянні з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Дуже висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових і економічних умов.

Стабільний прогноз вказує на відсутність на даний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Довідка УНІАН. Основними видами діяльності ТОВ «Шувар» (м. Львів) є будівництво і експлуатація ринків, торгових комплексів, організація торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами, а також надання послуг (експлуатація і здача в оренду комерційної нерухомості).