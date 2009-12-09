Індекс ПФТС сьогодні знизився на 0,05%

Індекс ПФТС за підсумками сьогоднішніх торгів знизився на 0,05% - до 603,51 пункту. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно повідомленню, загальний об`єм торгів на ПФТС склав 17 млн. грн.

Індекс Української біржі за підсумками сьогоднішніх торгів знизився на 0,18% - до 1518,55 пунктів. Загальний об`єм торгів склав 18 млн. грн.