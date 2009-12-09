Рада ПФТС виключила компанію-участника ініціативної групи торговців з Асоціації ПФТС

Рада ПФТС виключила ТОВ «Фінекс Україна», що є учасником ініціативної групи торговців ПФТС, з Асоціації ПФТС. Про це мовиться в повідомленні Ради ПФТС, обнародуваному сьогодні на офіційному сайті біржі.

Як наголошується в повідомленні, дане рішення було ухвалене в зв`язку порушенням даною компанією статуту асоціації. Крім того, рада звернулася до інших компаній - учасників ініціативної групи із запитом надати письмове підтвердження своєї причетності до цієї групи. Дане рішення було ухвалене радою 8 грудня п.р.

Як йдеться в повідомленні, представники ініціативної групи не надали ПФТС ніяких підтверджень про те, що її вимоги підтримують 20% членів асоціації.

«Представники ініціативної групи «незважаючи на те, що Радою ПФТС вже було призначено загальні збори асоціації на 24 грудня, оголосили про проведення позачергових загальних зборів асоціації шляхом опитування з 7 по 21 грудня, причому бюлетень для опитування містить перелік питань, які вже істотно відрізняються від попередніх вимог ініціативної групи», - мовиться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що представник ТОВ «Фінекс Україна» зареєстрував доменні імена і створив сайт з несанкціонованим використанням назви, що належить ПФТС.

Як повідомляв УНІАН, компанії - члени асоціації «Перша фондова торгова система» (ПФТС), що входять до ініціативної групи торговців ПФТС, ініціювали проведення позачергових зборів членів асоціації шляхом адресного опитування її членів. Зокрема, до листа з питаннями, що розсилається, включені такі питання: дострокове припинення повноважень діючих членів Ради асоціації, про обрання нових членів Ради, про тимчасове усунення з поста чинного президента асоціації, про визначення нового розміру вступного внеску до ПФТС. На розгляд членів асоціації також виноситься вибір інвестора для фондової біржі ПФТС, зокрема, стратегічним інвестором пропонується визначити на вибір Українську міжбанківську валютну біржу (УМВБ), російські фондові біржі РТС або ММВБ.

За словами представників ініціативної групи, в яку входить 12 компаній, сьогодні її дії підтримують більше 90 компаній - членів асоціації ПФТС, 70 з яких документально засвідчили свою підтримку.