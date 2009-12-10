Українські акції торгувалися без різких рухів

Ціни акцій на українських біржах не зазнавали різких рухів учора практично весь день.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

Проте, за його словами, "вітчизняні фондові майданчики закінчили торговельну сесію середи на негативній території через ведмеже відкриття американських ринків". Європейські біржі також торгувалися спокійно протягом дня, наголосив стратег.

Як вважає К.ЛИТВИН, невизначеність заважала українським та міжнародним фондовим ринкам вибрати напрямок руху, тому торгова активність була низькою. "Укрсоцбанк" виявився головним аутсайдером серед блакитних фішок на Українській біржі, його акції втратили в ціні 1,5%, повідомив стратег.