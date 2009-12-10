Експерт: ринок готується до грудневого погашення ОВДП

Ринок готується до грудневого погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що призводить до зростання прибутковості заявок.

Таку точку зору висловив у коментарі УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій Фурса.

За його словами, на останньому аукціоні рівень прибутковості заявок досяг 28%-28,75% річних. У результаті, повідомив аналітик, за трьома стандартним серіями ОВДП Мінфін задовольнив лише 4 заявки з 36, загальна сума яких становила 330 млн. грн. "Цим Мінфін продемонстрував, що не має наміру вдаватися до ринкового рефінансування за будь-яку ціну, як це було в жовтні", - вважає С.Фурса.

Як відзначив аналітик, граничний рівень дохідності по дворічних паперах знову опинився на рівні 20% річних. У результаті, повідомив він, стандартні ОВДП були розміщені на суму лише 4 млн. грн., Ще на 10,4 млн. грн. були розміщені спеціальні ОВДП.

На думку С.Фурси, "зниження граничного рівня прибутковості по середньострокових паперах стало сюрпризом для інвесторів і аналітиків, оскільки раніше Мінфін демонстрував готовність підняти прибутковість розміщення до 23%-25% річних". Ринковий попит, як і раніше, залишається на рівні не нижчому 23%-25% річних, підкреслив аналітик. При цьому він не очікує зміни даної ситуації до кінця 2009 року.