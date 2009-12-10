Експерт: фондові ринки в середу закрилися різноспрямовано

Світові фондові ринки в середу закрилися різноспрямовано, динаміка торгів була невизначеною.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

За його словами, «на макрофронті в Європі вчора не було нічого несподіваного». У США ж, відзначив стратег, вийшли дані про рівень торгових запасів за жовтень, які збільшилися на 0,3%, що стало першим зростанням за останні 13 місяців. Економісти при цьому чекали скорочення запасів на 0,6%, повідомив він. Можливо, вважає К.ЛИТВИН, «це знаменує період поповнення складських запасів після тривалого періоду їх виснаження». Він пояснив, що в цьому випадку виростуть замовлення на різну продукцію, навіть якщо споживчий попит залишиться на низькому рівні.

Як відзначив стратег, у середу рейтингове агентство S&P знизило суверенний кредитний рейтинг Іспанії, після зниження рейтингу цієї країни агентством Fitch у вівторок. «Зниження, ймовірно, негативно відбилося на ході європейських торгів, і більшість майданчиків закрилися в мінусі, тоді як американські індекси вийшли у плюс за рахунок невеликого падіння долара», - вважає К.ЛИТВИН.

За інформацією стратега, вчора індекс DJIA додав 0,5%, закрившись на позначці 10337 пунктів, S&P 500 підріс на 0,37% до 1096 пунктів, DAX знизився 0,7% до 5647 пунктів, а DJ Stoxx 600 упав на 1% до 241 пункту.