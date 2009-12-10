До України через систему корвідносин НДУ надійшло понад 9 млн. дол.

З початку 2009 року через систему кореспондентських відносин Національного депозитарію України (НДУ) в країну надійшло більше 9 млн. дол. Про це УНІАН повідомили в прес-службі НДУ.

За даними прес-служби, обсяг проведених Нацдепозітарієм операцій з єврооблігаціями і іншими цінними паперами, номінованими в іноземній валюті, за станом на 9 грудня п.р. перевищив 600 млн. грн. Обсяг цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, що обслуговуються в обліковій системі НДУ, на сьогоднішній день складає близько 150 млн. грн.

Довідка УНІАН. ТОВ «Національний депозитарій України» створене відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему і особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку. Договір про створення НДУ підписаний Держкомісією з цінних паперів і фондового ринку (ГКЦБФР) і Національним банком України в грудні 1998 року.

19 вересня 2006 року ГКЦБФР видала НДУ ліцензію на здійснення діяльності депозитарію цінних паперів строком на 10 років. На підставі одержаної ліцензії НДУ почав діяльність як депозитарій цінних паперів.