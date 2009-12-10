Президент асоціації: ПФТС одержала офіційну оферту лише від ММВБ

Асоціація «Перша фондова торгова система» (ПФТС) одержала сьогодні офіційну оферту про купівлю акцій тільки від російської Московської міжбанківської валютної біржі (ММВБ). Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції президент асоціації ПФТС Ірина ЗАРЯ.

За її словами, офіційних пропозицій від яких-небудь інших потенційних інвесторів на даний момент не поступало.

За інформацією І.Зарі, рада ПФТС буде рекомендувати акціонерам схвалити дану пропозицію ММВБ. За її даними, орієнтовний розмір пакету акцій, який планує придбати російська біржа, становить 50% плюс 1 акція. При цьому президент асоціації ПФТС відмовилася назвати суму, що пропонує ММВБ за даний пакет.

Коментуючи поширену в деяких ЗМІ інформацію про нібито зробленому іншою російською біржею - РТС, пропозицію про купівлю, І.Заря відзначила, що представники РТС просто «зробили телефонний дзвінок», проте яких-небудь офіційних пропозицій від них так і не надійшло.

У свою чергу, голова ради асоціації ПФТС Борис ТІМОНЬКИН повідомив, що іншу пропозицію - вже від Української міжбанківської валютної біржі (УМВБ) необхідно розглядати як пропозиція про спільну співпрацю, а не про придбання акцій.

Як повідомляв УНІАН, рада асоціації ПФТС на засіданні 25 листопада п.р. ухвалила рішення провести загальні збори акціонерів ВАТ «Фондова біржа ПФТС» 24 грудня цього року. На зборах планується розглянути питання про залучення Московської міжбанківської валютної біржі (ММВБ) як стратегічного інвестора. Рада асоціації також ухвалила рішення винести на розгляд зборів акціонерів питання про порядок і умови продажу акцій членам асоціації.