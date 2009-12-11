Експерт: фондовий ринок виріс завдяки статистиці із США

Український фондовий ринок учора виріс завдяки позитивній статистиці із США про зменшення кількості заявок із безробіття та скорочення торговельного дефіциту.

Про це повідомляється в аналітичному огляді компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, відзначають аналітики, індекс УБ в четвер додав 0,69% на тлі середньої торговельної активності - обсяг торгів склав 23 млн. грн. Учасники ринку активно цікавилися паперами Ясинівського КХЗ (+3,81%) та корпорації "Богдан" (+7,36%). Введення Північного ГЗК (-2,53%) у ринок заявок не призвело зростання ціни акції через значний обсяг пропозиції. Мабуть, деякі акціонери вирішили скористатися зростанням ліквідності та продати свої пакети. Однак навряд чи обсягу їх пропозиції буде досить, щоб довго «тиснути» на папери. Також активно продавалися неліквідні папери: КФТП (-8,57%), "Запоріжтрансформатор" (-16,67%) і "УкрАвто" (-6,25%), які через це різко просіли.

В огляді зазначається, що українські акції на закордонних біржах вчора показали змішану динаміку, незважаючи на впевнене зростання світових індексів. Лідером падіння став ТММ (-5,3%). Також істотно просіли акції Ferrexpo (-1,6%). Найбільше зростання продемонстрував Cadogan (+3,0%).

На українському ринку єврооблігацій у четвер активність була низькою. Незначним попитом користувалися суверенні облігації, однак ціни залишилися без змін. Квазі-суверенні папери "Нафтогазу" протягом дня виросли, у той час як облігації "Укрексімбанку" залишилися на колишньому рівні. Активно торгувалися також папери "Приватбанку" та "Укрсиббанку".