Експерт: оптимістичні фактори не змогли вплинути на хід торгів

Такі оптимістичні фактори, як зростання європейських ринків і підтвердження перспектив прийому Євро-2012 чотирма українськими містами, не змогли вплинути на хід торгів на українському фондовому ринку 11 грудня.

Таку точку зору висловив у коментарі УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

Він зазначив, що індекс Української біржі в п`ятницю додав 0,1%, закрившись на рівні 1531 пункту, а індекс ПФТС знизився на 0,3% до 602 пунктів.

На думку стратега, волатильність українських майданчиків знаходилася на низькому рівні через низьку торгову активність. Так, обсяг торгів на УБ в п`ятницю склав усього 13 млн. грн., підкреслив він.

Як повідомив К.ЛИТВИН, серед блакитних фішок лідером торгів 11 грудня стали акції Єнакіївського метзаводу, що подорожчали на 0,6%.