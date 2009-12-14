Ющенко категорично проти реприватизації

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає категорично проти реприватизації та націоналізації підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому він наголосив в ефірі Львівської обласної державної телерадіокомпанії в неділю.

«Ні про яку реприватизацію, ні про яку націоналізацію не може йтися», - заявив Президент.

В.ЮЩЕНКО висловив упевненість у тому, що така політика, у разі її здійснення, відкине Україну на кілька років назад в економічному розвитку.

За його словами, у тих випадках, коли приватизація проводилася з порушеннями, має бути реакція відповідних правоохоронних органів, зокрема, Генеральної прокуратури. Проте, переконаний Президент, власне приватизаційний процес не повинен підлягати ревізії.

Що стосується енергетичних проектів, то В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що нафтопровід Одеса-Броди все ж таки буде працювати у аверсному режимі, незважаючи на обіцянки чинного прем’єр-міністра, дані російській стороні, про те, що цього не станеться.

«Я переконаний, цей аверс буде працювати. У нас просто буде новий прем’єр-міністр», – заявив Президент.