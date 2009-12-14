«Нортіма» вимагає повернення 400 млн. грн. гарантії за участь в конкурсі по ОПЗ

ТОВ «Нортіма» (Україна) вимагає повернення 400 млн. грн., перерахованих у якості гарантії для участі в конкурсі з продажу державного пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод» (ВАТ «ОПЗ»). Про це йдеться у судовому позові ТОВ «Нортіма» до Фонду державного майна України та Державного казначейства України, текст якого є в розпорядженні УНІАН. Позов подано до Господарського суду Києва.

У позові зазначається, що, окрім суми конкурсної гарантії, позивач вимагає від відповідачів сплати відсотків за користування грошовими коштами та відсотків за порушення грошового зобов’язання.

Загальна сума вимог «Нортіми» становить 403,149 млн. грн. Слухання у справі призначені на 23 грудня 2009 року.

ТОВ «Нортіма» вважає рішення конкурсної комісії щодо невизнання її переможцем конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «ОПЗ» незаконним та заявляє про намір також звернутися до суду з відповідним позовом, у тому числі щодо зобов’язання ФДМУ укласти з ТОВ «Нортіма» договір купівлі-продажу пакету акцій як з переможцем конкурсу.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня цього року ТОВ "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн.

Проте комісія Фонду держмайна України з приватизації Одеського припортового заводу ухвалила рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» переможцем у конкурсі з приватизації ОПЗ у зв`язку з тим, що він був проданий за заниженою ціною.

Після цього своїм наказом Фонд державного майна України затвердив протокол засідання конкурсної комісії з продажу пакета акцій ВАТ «ОПЗ». Зокрема, у п.2 цього наказу йдеться про повернення учасникам конкурсної гарантії.

При цьому, як зазначається у документі, грошові кошти у розмірі 400 млн. грн. на рахунок ТОВ «Нортіма» не надійшли.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» - другий за обсягом виробник аміаку та карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить із країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.