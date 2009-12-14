Фонд держмайна продає 78,45% акцій ВАТ "Енергія"

Фонд державного майна України оголосив конкурс з продажу 78,45% державного пакета акцій ВАТ "Енергія".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Відповідно до фіксованих умов конкурсу інвестор, зокрема, має забезпечити приріст виробничих потужностей за рахунок заходів щодо технічного переоснащення і реконструкції виробництва на суму не менш як 180 млн. грн.

Початкова вартість пакета акцій, що виставляється на продаж, становить 25 млн. 650 тис. грн.

Згідно з повідомленням, конкурс відбудеться через 50 днів із дня його оголошення (9 грудня ц.р.).

Довідка УНІАН. ВАТ "Енергія" (м. Обухів, Київська обл.) займається виробництвом теплової енергії.

За даними Фонду держмайна, прибуток підприємства за 9 місяців 2009 року становив 2,1 млн. грн., обсяг реалізованої продукції – 41 млн. 459 тис. грн., дебіторська заборгованість – 6 млн. 278 тис. грн., кредиторська заборгованість – 4 млн. 168 тис. грн. Вартість активів підприємства становила 37 млн. 179 тис. грн.

ВАТ "Енергія" орендує земельний наділ площею 55 тис. кв.м.