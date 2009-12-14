Експерт: волатильність ринків може призвести до коливань дохідностей

Невизначеність і волатильність глобальних ринків і настроїв торгівців можуть привести до невеликих коливань дохідностей українських облігацій.

Таку думку в коментарі агентству УНІАН висловив аналітик інвестиційної групи «Сократ» Максим ШТЕПА.

Проте аналітик не прогнозує серйозних змін на ринку українських єврооблігацій на цьому тижні. У даний час він рекомендує купувати папери «Укрексимбанку» і «Укрсоцбанку» з погашенням 2011 і 2010 року відповідно. Дані евробонди пропонують достатньо високу прибутковість при прийнятному рівні ризику, вважає М.ШТЕПА.

За інформацією аналітика, на минулому тижні котирування кредитно-дефолтних свопів дещо підвищилися (на 15,9 базисного пункта) – з 1305,0 до 1320,9 пункта. Торги в сегменті суверенних єврооблігацій пройшли при середній ринковій активності. Випуск Україна-2011 зберіг свою ціну, що призвело до технічного зростання прибутковості з 15,7% до 15,8%. Суверенний випуск із погашенням у 2013 році був більш ліквідний, і прибутковість залишилася на рівні 13,6%.

Як повідомив М.ШТЕПА, схожий тренд спостерігався і в сегменті квазі-суверенних евробондів. Так, випуск «Укрексімбанк-2011» показав зниження прибутковості з 19,6% до 19,3%, а випуск «Нафтогазу» з погашенням у 2014 році знизив прибутковість на 0,3% - з 15,1% до 14,8%.

Аналітик також відзначив, що у кластері евробондів банків із західним капіталом торги пройшли при практично нульовій ліквідності. Так, «Укрсиббанк-2010» зберіг свою ціну, і прибутковість виросла з 15,2% до 15,4%. Випуск «Укрсоцбанк-2010» був більш ліквідний, а прибутковість знизилася з 28,25 до 27,1%.

За словами аналітика, в сегменті найбільш прибуткових (і відповідно ризикових) паперів торги пройшли при слабкій активності. Випуск «Фінанси і Кредит-2010» зберіг свою ціну, прибутковість росла в результаті зниження дюрації – з 387,4% до 442,2%. Папери ПУМБ з погашенням у 2010 році також показали зростання прибутковості – з 213,4% до 249,4%.