Експерт: песимізм на ринку акцій - результат проблем у держфінансах

Песимізм на українському ринку акцій є результатом проблем у державних фінансах - уряд звернувся до МВФ з проханням про екстрену допомогу.

Така думка міститься в огляді Phoenix Capital, підготовленому старшим аналітиком компанії Марією МАЙБОРОДОЮ.

Аналітик зазначила, що український фондовий ринок 14 грудня закрився в мінусі, незважаючи на зростання європейських майданчиків на тлі новин про підтримку компанії Dubai World з боку Абу Дабі. При цьому активність торгів на вітчизняних біржах була дуже низькою. Найбільше впали в ціні папери "Західенерго" (-2,00%). Тільки акції Ясинівського коксохіму (+0,15%) торгувалися в плюсі.

М. МАЙБОРОДА також повідомила, що в понеділок українські папери на іноземних ринках торгувалися активно, але динаміка цін була змішаною. Інвестори розпродавали акції Astarta (-5,4%) після новини про продаж 5% акцій найбільшим акціонером - компанією Aluxes Holding. Зниження цін на папери Ferrexpo (-2,8%) відбулося внаслідок падіння цін на сировину. З іншого боку, JKX (+2,5%) і TMM (+2,5%) зросли в ціні.

За словами аналітика, активність на ринку єврооблігацій учора була низькою, ціни практично не змінилися. Українські суверенні папери практично не торгувалися, невеликий попит був тільки на облігації Україна-2015, номіновані в євро. Ціни на інші державні папери залишилися на колишньому рівні.

М. МАЙБОРОДА додала, що в корпоративному секторі угоди укладалися за паперами "VAB банку", "Укрексімбанку" та "НадраБанк", однак ціни залишилися незмінними. Найбільш активно, але без зміни цін, торгувалися квазі-суверенні папери "Нафтогазу".