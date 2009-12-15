«Кредит-Рейтинг» знизило кредитні рейтинги Луцька

Українське рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про пониження довгострокових кредитних рейтингів Луцька і випуску облігацій серій 1-В, 1-С, 1-D, 1-Е Луцької міської ради з рівня uaBBB+ до рівня uaBB, а випуску процентних облігацій серії 1-А - з рівня uaBBB+ до рівня uaC.

Як повідомили УНІАН в прес-службі рейтингового агентства, кредитні рейтинги залишаються в Контрольному списку рейтингів з прогнозом "негативний".

У "Кредит-рейтингу" відзначили, що пониження кредитного рейтингу облігацій серії 1-А, погашення яких повинне відбутися 17 грудня 2009 р., обумовлено неспроможністю міста акумулювати достатній обсяг засобів для розрахунку за цими зобов`язаннями в зазначений термін в повному об`ємі. Причинами є низький рівень виконання дохідної частини бюджету в поточному році, а також відсутність вільних грошових коштів на рахунках і джерел їх залучення.

Раніше, в жовтні поточного року, у зв`язку з високою вірогідністю недовиконання дохідної частини бюджету міста і невизначеністю щодо можливості досягнення угоди про реструктуризацію облігаційних випусків, кредитні рейтинги були поміщені в Контрольний список рейтингів з прогнозом "негативний".

За інформацією прес-служби, подальші рейтингові дії по кредитних рейтингах облігацій, що знаходяться в Контрольному списку рейтингів, залежать від того, які домовленості будуть досягнуті емітентом з утримувачами облігацій серії 1-А.

Як повідомили в "Кредит-рейтингу", кредитний рейтинг рівня uaC означає, що за борговими зобов`язаннями позичальника очікується дефолт.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBB характеризується кредитоспроможністю нижче достатньою в порівнянні з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових і економічних умов.

"Негативний" прогноз указує на можливість пониження рейтингу протягом року при збереженні негативних тенденцій і реалізації поточних ризиків.

Контрольний список рейтингів призначений для інформування учасників фінансового ринку України про можливі зміни рейтингів в короткостроковому періоді. Внесення рейтингу до списку означає, що в даний час агентство розглядає питання його зміни у зв`язку з подіями або тенденціями, що розвиваються, які істотним чином можуть вплинути на кредитоспроможність володаря такого рейтингу.