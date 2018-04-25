Фондовий ринок завмер у передчутті...

Український ринок цінних паперів ближче до кінця року проявляє все більшу волатильність. Обсяги торгів падають, а настрої інвесторів наближаються до помірного песимізму. Це пояснюється поєднанням внутрішнього і зовнішнього негативу, який останнім часом відчутно тисне на ринок. Причому такою мірою, що позитивні новини вже майже не спроможні впливати на ситуацію.

Міжнародні ринки

Аналітики компанії Astrum Investment відзначають, що світові фондові індекси минулого тижня знову продемонстрували невеликий ріст. Проте, не зважаючи на ряд позитивних новин макростатистики, ринки знову полонило занепокоєння, що відновлення економіки США може привести до згортання програм стимулювання. Адже саме вкрай висока ліквідність, яка вливається у рамках програм підтримки економіки, стала основним драйвером зростання ринків у 2009 році.

Минулий тиждень був позначений рядом важливих для фондового ринку подій. Аналітик інвестиційної групи «АРТ-КАПІТАЛ» Станіслав Зеленецький підкреслює, що глава ФРС Бен Бернанке, виступаючи у Вашингтонському Економічному клубі, підтвердив плани ЦБ зберігати ставки на нинішньому низькому рівні ще протягом тривалого періоду часу. Коли відновлення буде достатнє сильним, сказав Б.Бернанке, центральний банк США буде готовий нівелювати масштабне стимулювання економіки, щоби уникнути зростання інфляції. Він озвучив цілий ряд варіантів заходів, до яких ФРС може удатися в рамках реалізації своєї стратегії виходу.

Крім того, за словами С.Зеленецького, важливою подією тижня стала новина про намір адміністрації Барака Обами продовжити термін дії програми Troubled Asset Relief Program (TARP) обсягом 700 млрд. доларів до жовтня наступного року. Уряд США збирається спрямувати кошти, які залишилися у фондах, на ринок фінансового страхування і на кредити малому бізнесу та домовласникам.

Визначальною для фондових ринків минулого тижня була інформація провідних рейтингових агентств. Значний негатив тримав інвесторів у напруженні впродовж кількох днів. Новини від світових рейтингових агентств були особливо важливі для українського ринку, оскільки побічно вказали на загрози перспективам нашої держави.

Аналітики компанії Astrum Investment нагадують, що країни Південної Європи – Греція та Іспанія – були у центрі уваги інвесторів впродовж минулого тижня. Причиною стали дії рейтингових агентств відносно суверенних рейтингів: Fitch Ratings знизило рейтинг Греції на одну позначку до ВВВ+, а агентство S&P погіршило прогноз рейтингу Іспанії зі стабільного до негативного. Найбільші побоювання у інвесторів викликає ситуація в Греції, де дефіцит бюджету перевищив 10% ВВП, що вивело на порядок денний розмови про потенційний дефолт країни. Проте, аналітики вважають, що такі побоювання не мають підстав. На їх думку, не зважаючи на складність ситуації, у разі загострення вказаної проблеми світові і європейські фінансові інститути не дозволять країні, яка входить до зони євро, допустити дефолт.

Український ринок

Український фондовий ринок минулого тижня на противагу світовому тренду продемонстрував падіння.

С.Зеленецький відзначає, що за підсумками тижня індекс «Української біржі» знизився на 1,18% - до 1531,64 базисних пунктів, а індекс ПФТС - на 1,69% - до 602,91 пунктів. На думку аналітика, минулий тиждень характеризувався низькою активністю через небажання більшості гравців грати на пониження услід за світовими майданчиками. Макростатистика зі США у цілому виявилася досить оптимістичною і вказувала на поліпшення економічної ситуації, на відміну від даних у європейському регіоні. Внутрішні ж новини виявилися різноспрямованими, підкреслює С.Зеленецький. Так, у вівторок були оприлюднені виробничі показники вітчизняного автомобілебудування, які загалом можна охарактеризувати як слабкі. При цьому у металургів ситуація оптимістичніша, що є позитивним чинником для акцій металургів і в цілому для компаній ГМК.

Гравці вітчизняного фондового ринку, як і аналітики, сьогодні не схильні до надмірного песимізму. І хоча узгоджений варіант Меморандуму, направлений українським урядом Міжнародному валютному фонду (про що стало відомо минулої п`ятниці), насторожив інвесторів, учасники ринку не втрачають надії на традиційне новорічне ралі.

Начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена ЄВДОЧЕНКО у коментарі до результатів торгів на «Українській біржі» (наданому прес-службою УБ – УНІАН) відзначає: «Напередодні інвестори зафіксували прибуток і поки не готові відкривати нові позиції у переддень нового року. Крім того, світові фондові ринки вже тривалий час рухаються у бічному коридорі, відповідно, в учасників ринку поки немає чіткого орієнтиру, куди світові індекси рушать далі. Окрім того, недавні події навколо Dubai World злегка паралізували інвесторів, ще свіжі у пам`яті банкрутства крупних американських банків і їх наслідки для фінансових ринків. Проте, можна сподіватися, що передноворічне ралі усе ж таки відбудеться. Можливо, пожвавлення на ринках настане після засідання ФРС США 16 грудня».

Цей прогноз підтвердився у понеділок, 14 грудня. Аналітики компанії Astrum Investment вважають, що початок поточного тижня подарував надію на подальше зростання фондових індексів. Емірат Абу-Дабі заявив про намір надати допомогу емірату Дубаї у розмірі 10 млрд. доларів, які будуть спрямовані на виплати за облігаціями компанії Nakheel PJSC, а також на ліквідацію боргів компанії Dubai World і її дочірніх структур. Таким чином, ринку вдалося уникнути фактичного дефолту, що має, у першу чергу, підтримати зростання як ринків, які розвиваються, так і котирувань акцій європейських фінансових установ.

С.Зеленецький підтримує таку точку зору: «На цьому тижні ми, як і раніше, зберігаємо нашу думку про зростання цін на акції українських компаній. Зниження не підтверджується зростанням обсягів торгів. Індекс УБ, зокрема, знаходиться у висхідному ціновому коридорі. Внутрішні фундаментальні чинники також не дають приводу для розпродажів. Прогнози за обсягами виробництва металургів на січень 2010 року, а також зростання цін на метал у світі свідчать про покращення ситуації у ГМК, акції якого є локомотивом вітчизняного ринку».

Та все ж додамо ложку песимізму у сказане вище. Поточний тиждень почався черговим падінням українських фондових індексів. На думку старшого аналітика компанії Phoenix Capital Марії МАЙБОРОДИ, «песимізм на українському ринку акцій є результатом проблем у державних фінансах – уряд звернувся до МВФ з проханням про екстренну допомогу». Аналітик підкреслює, що українські біржі 14 грудня закрилися у мінусі, не зважаючи на зростання європейських майданчиків на тлі новин про підтримку компанії Dubai World з боку Абу-Дабі.

Послання Кабміну до МВФ справді містить немало цікавої та суперечливої інформації для різних секторів економіки, зокрема, для банків і теплоенергетики. І викладена у ньому інформація здатна серйозно вплинути на плани інвесторів. Проте гравці українського ринку, як місцеві, так і зарубіжні, вже давно звикли й до не таких сюрпризів.

Олег Коберник (УНІАН)