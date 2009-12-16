Експерт: падіння фондового ринку продовжилося

Падіння українського фондового ринку вчора продовжилося, зазначила в коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Phoenix Capital Марія МАЙБОРОДА.

Вона нагадала, що у вівторок, 15 грудня, індекс УБ знизився на 0,98%, ПФТС - на 0,35%. Активність торгів у порівнянні з попереднім днем виросла, і загальний обсяг склав 30 млн. грн. Серед ліквідних паперів найбільше впав Ясинівський коксохім (-2,94%), після того як демонстрував кращі результати в попередні два дні. Серед блакитних фішок тільки Сумське НВО ім. Фрунзе (+0,27%) торгувалося в плюсі.

За інформацією аналітика, на закордонних біржах у вівторок активність торгів українськими паперами була високою, динаміка - змішаною. Папером дня став Regal (-4,6%), який у першій половині дня втратив 8% на тлі значних обсягів продажів. Інвестори почали купувати акції в другій половині дня, сприяючи росту цін до рівнів відкриття. Однак до кінця торговельної сесії папір знову впав. З іншого боку, ще одна газовидобувна компанія, Cadogan (+4.5%), стала лідером зростанням. Astarta (+2.7%) відновилася після падіння днем раніше.

Як повідомила М. МАЙБОРОДА, у вівторок на українському ринку єврооблігацій активність була помірною. Суверенні папери торгувалися зі зниженням, утративши в ціні від чверті до половини пункту. Особливо активно продавалися короткострокові облігації. Квазі-суверенний "Нафтогаз" рухався за суверенними паперами, трохи упавши в ціні до закриття. Продавалися також облігації "Укрексімбанку" та "Приватбанку", але ціни залишилися незмінними. Крім того, укладалися угоди з паперами "Укрсиббанку" та "Альфа банку Україна".