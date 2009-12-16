Головою ревізійної комісії ПФТС обрано Полковського

16:48, 16 грудня 2009
Фондовий ринок
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Замість Боровського

Ревізійна комісія ВАТ «Фондова біржа ПФТС» ухвалила рішення про зміну голови комісії. Відповідно до рішення комісії, Олександр БОРОВСЬКІЙ склав з себе повноваження голови ревізійної комісії, замість нього на цю посаду призначений Дмитро ПОЛКОВСЬКІЙ.

Про це йдеться в повідомленні ПФТС,  розміщеному в системі розкриття інформації Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Як наголошується в повідомленні, зміни в персональному складі посадовців ПФТС пояснюються «виробничою необхідністю».

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