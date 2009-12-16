Головою ревізійної комісії ПФТС обрано Полковського

Ревізійна комісія ВАТ «Фондова біржа ПФТС» ухвалила рішення про зміну голови комісії. Відповідно до рішення комісії, Олександр БОРОВСЬКІЙ склав з себе повноваження голови ревізійної комісії, замість нього на цю посаду призначений Дмитро ПОЛКОВСЬКІЙ.

Про це йдеться в повідомленні ПФТС, розміщеному в системі розкриття інформації Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Як наголошується в повідомленні, зміни в персональному складі посадовців ПФТС пояснюються «виробничою необхідністю».