Експерт: український ринок акцій виріс на позитиві

Український ринок акцій виріс у середу, 16 грудня, на позитиві з глобальних ринків.

Про це повідомляється в аналітичному огляді компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначається в огляді, вчора індекс УБ додав 1,15%, а індекс ПФТС збільшився на 0,17%. Торговельна активність була досить високою другий день поспіль - обіг склав 31 млн. грн. на обох біржах. Ясинівський КХЗ (+2,55%) знову продемонстрував високу волатильність, відіграючи падіння у попередній день. "Стирол" (+3,05%) також був серед лідерів зростання, однак у найближчі дні дана акція може негативно відреагувати на скасування пільг на залізничні перевезення для хімічних виробників. Однак скасування пільг незначне для фундаментальних показників "Стиролу".

За інформацією аналітиків, 16 грудня більшість українських акцій на закордонних біржах зросли. Ferrexpo (+4,8%) став лідером зростання завдяки підвищенню цін на нафту. Ціна даної акції зазвичай сильно корелює з ціною на нафту. "Астарта" (-2,5%) продовжила падати через продаж 5% акцій мажоритарним акціонером.

Аналітики також повідомляють, що на українському ринку єврооблігацій у середу переважали позитивні настрої. Ціна на папери "Нафтогазу” виросла на два пункти. Слідом за квазі-суверенним "Нафтогазом" підросли суверенні облігації України. Муніципальні єврооблігації Києва також мали попит. У банківському секторі активність була менш помітною, і практично всі папери торгувалися без зміни цін.