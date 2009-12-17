ПАТ «ІНДЕКС-БАНК» визначено кредитний рейтинг uaА

Сьогодні рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про визначення довгострокового кредитного рейтингу uaА ПАТ «ІНДЕКС-БАНК» (м. Київ) з прогнозом стабільний. Про це УНІАН повідомили в рейтинговому агентстві.

Для визначення кредитного рейтингу агентство використовувало фінансову звітність банку за 2006-2008 рр. та І півріччя 2009 р., а також внутрішню інформацію, надану банком в ході рейтингового процесу. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності означає чутливість до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Фактори, що сприяють підвищенню кредитного рейтингу:

· наявність підтримки з боку основного акціонера АТ «Кредіт Агріколь» (м. Париж, Франція);

· диверсифікація клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками;

· збалансованість активів та пасивів за строками до погашення;

· інформаційна відкритість та прозорість.

Фактори, що обмежують підвищення кредитного рейтингу:

· значна частка простроченої заборгованості у клієнтському кредитному портфелі;

· низькі показники ефективності діяльності;

· схильність банку до валютного та кредитного ризиків, що чинить тиск на капітал;

· посилення впливу зовнішніх чинників на фінансовий ринок та зниження ділової активності, а також значний обсяг кредитів, наданих в іноземній валюті, що за умови девальвації національної грошової одиниці призвело до погіршення платоспроможності окремих позичальників та негативно впливає на фінансові показники банку.