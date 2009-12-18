Торги на польському фондовому ринку відкрилися падінням

Головний індекс варшавської фондової біржі WIG20 на відкритті торгів у п`ятницю продовжив падіння.

Як передає кореспондент УНІАН, котирування встановилися на рівні 2,329 тис. пунктів проти вчорашнього закриття на рівні 2,331 тис. пунктів і 2,360 тис. пунктів закриття середи.

Як повідомляв УНІАН, WIG20 в середу зріс на 0,36% після мінімального закриття в мінусі у вівторок.

Довідка УНІАН. 4 грудня WIG20 досяг рівня 2,448 тис. пунктів, що стало найвищим показником в поточному році.

WIG20 почав відновлюватися в лютому поточного року після досягнення дна на рівні 1,300 тис. пунктів, до якого індекс знижувався з листопада 2007 року зі свого пікового показника в 3,9 тис. пунктів.