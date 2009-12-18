Український ринок акцій упав на тлі світового негативу

Український ринок акцій впав за результатами вчорашніх торгів на тлі негативу зі світових майданчиків.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомив аналітик компанії Phoenix Capital Сергій ПЕТРЕНКО.

За його словами, торги четверга на Українській біржі та ПФТС були відносно інтенсивними - близько 33 млн. грн. Серед емітентів аналітик відзначив "Укрсоцбанк" (-4,11%), акції якого знаходилися під тиском побоювань щодо прибутковості банківської системи. У той же час банк "Форум" (+3.29%) став єдиним папером, що виріс за підсумками вчорашніх торгів на тлі зборів акціонерів, повідомив С.ПЕТРЕНКО.

Аналітик також зазначив, що торгівля українськими акціями на міжнародних майданчиках у четвер була млявою. Значний попит був лише на MCB Agricole (+33,7%), додав він.

За інформацією С. ПЕТРЕНКА, активність на ринку українських єврооблігацій учора була низькою. Він пояснив, що після недавнього зростання суверенних і квазісуверенних паперів спостерігалася незначна корекція. Суверенні облігації за підсумками дня втратили по півпункту, повідомив аналітик. При цьому падали і папери "Нафтогазу", додав він. Облігації банків у четвер попитом не користувалися, зазначив С. ПЕТРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів 17 грудня знизився на 1,12% - до 590,98 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 253 млн. 829 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками упав на 1,99% - до 1493,15 пункту. Загальний обсяг торгів склав 24 млн. 925,9 тис. грн.