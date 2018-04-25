Ралі, ймовірно, вже не буде...

Інвестори так і не визначилися

Після значного росту українського фондового ринку за підсумками 10 місяців на інвесторів чекав не надто приємний сюрприз. Ближче до кінця року, вже впродовж значного часу, індекси демонструють все більше падіння. І якщо на початку періоду зниження йшлося про бічний, вельми невизначений тренд, то сьогодні ринок продовжує знижуватися. Період волатильності, можливо, закінчився. Тренд – на зниження?

Таку тенденцію все ж не можна назвати повноцінним сюрпризом. Ще під час росту більшість аналітиків чекали падіння, оскільки, на їх думку, значний підйом ринку цінних паперів не був підкріплений фундаментальними економічними чинниками. Тому тривале зниження індексів було сприйняте гравцями цілком спокійно, адже вони були готові до подібного сценарію. При цьому учасники ринку були упевнені в тому, що до кінця року відбудеться традиційне ралі. Але в цьому і полягає сюрприз. Тепер, коли рік вже закінчується, індекси продовжують падати, і передноворічна традиція, схоже, буде порушена.

Минулий тиждень цікавий тим, що він, по суті, є останнім повноцінним для фондових майданчиків тижнем цього року. Попереду – католицьке різдво, й іноземним гравцям зараз вже практично не до справ. При цьому минулого тижня індекси, схоже, взяли тренд на зниження. І це спостерігається не тільки на українському, а й на більшості світових ринків. У такій ситуації навіть ріст загальноєвропейського індексу DJ Euro Stoxx 50 та російського ММВБ лише підкреслює невизначеність настроїв інвесторів в загальносвітовому масштабі.

Як повідомив аналітик інвестиційної групи «АРТ-КАПІТАЛ» Станіслав Зеленецький, минулого тижня американський індекс S&P 500 знизився на 0,36%, загальноєвропейський DJ Euro Stoxx 50 виріс на 0,31%, азіатський S&P Asia 50 просів на 2,24%, китайський Shanghai Composite провалився на 4,11%. Російський же ММВБ, намагаючись продемонструвати «новорічне ралі», рухався проти всіх, піднявшись у результаті на значні 5,16%.

За словами аналітика, «сильний американський долар був однією з причин такої невпевненої динаміки в світі. Зміцненню посприяли такі події, як підсумки засідання комісії з відкритих ринків ФРС США (FOMC), порівняно невелике збільшення дефіциту бюджету США порпи очікування, а також сильні американські макропоказники». С.Зеленецький також підкреслив, що у четвер Банківський комітет Сенату США проголосував за переобрання діючого глави Федеральної резервної системи Бена Бернанке на новий термін, і тепер кандидатура Бернанке буде винесена на голосування всього Сенату в січні.

Отже, світові новини роблять вельми суперечливий вплив на ринки цінних паперів, і волатильність посилюється. І хоча кажуть, що «на фондовому ринку не буває поганої погоди», цей вислів усе ж доречний за умов чітко вираженого тренду – не важливо, висхідного чи нисхідного. Невизначеність же може бути вигідна лише окремій категорії дрібних спекулянтів, які не роблять «погоди» на ринку крупним гравцям, і аж ніяк не серйозним учасникам зі значним капіталом.

Український ринок: за течією і проти

Минулого тижня виявилася своєрідна тенденція: українські фондові індекси пішли дещо урозріз зі світовим трендом. На перший погляд, і міжнародні, і українські майданчики падали разом. Але це тільки на перший погляд. Зарубіжні біржі продемонстрували крайню волатильність на тлі суперечливого новинного фону. Українські ж майданчики, схоже, узяли курс донизу. І причиною тому невтішні внутрішні чинники.

С.Зеленецький назвав кілька основних для вітчизняної економіки подій минулого тижня. Зокрема, обсяг промвиробництва в Україні знизився у листопаді на 1,9%. Крім того, Кабмін з 1 березня може відмінити пільги на залізничні перевезення для металургів, хоча раніше обіцяв підтримати ГМК до кінця першого кварталу 2010 року. Це, на думку аналітика, можна розцінювати як негативний сигнал для акцій ГМК. Ще однією прикрою новиною став прогноз "Газпрому" відносно цін на газ для України – 300-310 дол. за 1 тис. куб. м у першому кварталі 2010 року, а не 280 дол., як заявляли раніше українські чиновники. Чергові слабкі показники продемонструвала також вітчизняна банківська система, але в цілому ця новина відносно негативна, відзначив С.Зеленецький.

Невпевненості інвесторам додало також поглиблення проблем з державними фінансами в Україні. Тут доречно пригадати про звернення уряду до МВФ по екстрену допомогу. Цим Кабмін, не зважаючи на твердження, що ситуація в економіці поліпшується, підтвердив прямо протилежні здогади своїх опонентів. Крім того, майбутні президентські вибори і пов`язані з їх результатом ризики різкого повороту державної політики тільки погіршують ситуацію.

Природно, що за таких умов чекати від інвесторів активності і бадьорого оптимізму не доводиться. За минулий тиждень індекс ПФТС впав на 2,71% до 586,58 пункту, а індекс Української біржі - на 2,86% до 1487,83 пункту.

Аналітики компанії Astrum Investment Management так охарактеризували поточну ситуацію: «У цілому останні кілька тижнів пройшли без певного тренду, на ринку була відсутня загальна ідея, здатна примусити його упевнено рости чи падати напередодні свят. Цей торговий тиждень став останнім повноцінним у поточному році, і в найближчі декілька днів більшість гравців підуть на різдвяні канікули, а обсяги торгів відновляться тільки після новорічних свят».

«Одним словом, інвестори остерігаються ризикувати, маючи за краще спокійно зустріти Новий Рік», - висловив упевненість С.Зеленецький.

Поточний тиждень для українського фондового ринку знову почався зі зниження. Як повідомив стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин Литвин, «індекс УБ у понеділок опустився на 0,8% до 1475 пунктів, а індекс ПФТС впав на 1,3% до 578,7 пункту. Падіння акцій в Україні відбулося не зважаючи на позитивну динаміку на європейських і американських ринках, при цьому подібна розбіжність тенденцій на українському і розвинених ринках мала місце в останні декілька сесій. Українські біржі в ці дні виглядають досить слабо унаслідок домінування продавців перед різдвяними святами. Обсяг торгів у понеділок був низький: на УБ він склав всього 13,9 млн. грн., на ПФТС - 14,6 млн. грн.».

Помітно, що передноворічне ралі на вітчизняному фондовому ринку, швидше за все, не відбудеться, адже поки для нього немає причин. Чи активізуються торги на початку наступного року – теж питання. Держава без бюджету, фінансів і певного політичного майбутнього – не кращий варіант для інвестицій.

Володимир Оранський (УНІАН)