Експерт: українські індекси рухаються всупереч світовим

Падіння українських фондових індексів за підсумками вчорашніх торгів відбулося всупереч позитивній динаміці на європейських та американських ринках.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

За його словами, «подібна розбіжність тенденцій на українському та розвинених ринках має місце вже протягом декількох сесій».

Як вважає стратег, «вітчизняні біржі в останні дні виглядають досить слабко через домінування продавців перед різдвяними святами». Обсяг торгів у понеділок був низьким, повідомив він.

За інформацією К.ЛИТВИНА, банк «Форум» учора став лідером падіння. Ціна його паперів знизилася на 7,4%, закрившись на 6,02 грн. за акцію після того, як позачергові збори акціонерів у п`ятницю не проголосували за збільшення капіталу, повідомив стратег. «Донбасенерго» стало лідером зростання понеділка з приростом на 2,12% за день, відзначив К.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками вчорашніх торгів упав на 1,34% - до 578,70 пункту. Індекс Української біржі знизився на 0,83% - до 1475,46 пункту.