Експерт: заява FATF додала негативу на фондовому ринку

Заява FATF щодо можливості повторного внесення України до чорного списку додало негативних настроїв на вітчизняному фондовому ринку.

Таку думку в коментарі агентству УНІАН висловив старший аналітик компанії Phoenix Capital Андрій НЕСТЕРУК.

Він зазначив, що в результаті український ринок цінних паперів учора знову впав. За словами аналітика, активність торгів була помірною, і загальний обсяг склав 27 млн. грн.

Як повідомив А. НЕСТЕРУК, українські папери на іноземних біржах учора також були в мінусі. Найбільше впали акції Ferrexpo (-2,1%), Astarta (-1,4%) і Cadogan (-1,5%), зазначив він.

За словами аналітика, початок тижня на вітчизняному ринку єврооблігацій було спокойним. Він повідомив, що активність була незначною, покупці цікавилися тільки облігаціями «Альфа банку Україна» і квазісуверенних паперами «Нафтогазу». Угод із суверенними паперами майже не було, і ціни залишилися без змін, зазначив аналітик. У корпоративному секторі зміни цін також не відбулося, додав він.

Як повідомляв УНІАН із посиланням на заяву Державного комітету фінансового моніторингу, FATF у лютому 2010 року може прийняти рішення про повторне включення України до «чорного списку».

«Незважаючи на 7-річну активну роботу уряду України та парламенту і довгоочікуване прийняття 393 народними депутатами України нового базового закону в листопаді ц.р. (Закон «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом» - УНІАН), Україна включена до числа 25 країн, які мають реальний шанс опинитися поза рамками цивілізованого фінансового світу і відчути на собі весь вантаж санкцій, що будуть застосовуватися країнами світу на виконання вимог FATF», - ідеться в заяві.

«...Основна претензія експертів FATF - те, що Україна є однією з небагатьох країн, які не здатні імплементувати в національне законодавство положення 40+9 Рекомендацій FATF, а недосконалість чинних норм негативно впливає на рейтинги України, що визначаються Комітетом MONEYVAL і FATF», - сказано в повідомленні.