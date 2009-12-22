Експерт: зростання на світових ринках викликане низкою поглинань

На світових фондових ринках учора спостерігалося бурхливе зростання через низку корпоративних поглинань, а також підвищення рекомендацій стосовно Alcoa і Intel.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомив стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

Він підкреслив, що «часто новини про корпоративні злиття і поглинання стаюсть джерелом оптимізму інвесторів, тому що самі учасники цих угод підтверджують оціночну вартість ринку та приймають довгострокові стратегічні рішення».

За словами стратега, у понеділок французька фармацевтична компанія Sanofi-Aventis SA заявила про плани щодо купівлі компанії Chattem Inc. за 1,9 млрд. доларів. Він також повідомив, що компанія Bucyrus International, розробник обладнання з видобутку корисних копалин, оголосила про купівлю підрозділу компанії Terex Corp, також зі сфери видобутку, за 1,3 млрд. доларів. Окрім цих двох великих угод, голландський автовиробник Spyker Cars подав нову пропозицію на придбання Saab, який є підрозділом General Motors, зазначив стратег.

К. ЛИТВИН також повідомив, що найбільший у світі виробник алюмінію Alcoa підскочив у ціні на 8% після оголошення про спільний проект із Саудівською Аравією на 11 млрд. доларів. Поза цим, додав він, у понеділок ряд аналітиків підвищили рекомендації щодо Alcoa й Intel на очікуваннях хороших фінансових результатів останньої за поточний квартал.

Як зазначив стратег, за підсумками вчорашнього дня індекс DJIA підріс на 0,8% до 10414 пунктів, а індекс S & P 500 виріс на 1% до 1114 пунктів, що ознаменувало успішне пробиття ключового рівня опору в 1110 пунктів. «Таким чином, у понеділок вималювалася можливість Різдвяного раллі, незважаючи на побоювання із приводу впливу поганих погодних умов на роздрібні продажі в США», - вважає К.ЛИТВИН.