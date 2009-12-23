Експерт: український фондовий ринок продовжив падіння

Український фондовий ринок у вівторок, 22 грудня, продовжив зниження, котре спостерігалося протягом останніх тижнів.

Таку точку зору в коментарі агентству УНІАН висловив стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

За його словами, падіння відбулося навіть попри досить сприятливу кон`юнктуру на європейських та американських майданчиках. Гірше ринку вчора виглядав банківський сектор, зазначив стратег. Зокрема, повідомив він, «Укрсоцбанк» став лідером падіння серед блакитних фішок, знизившись на 3,1% за підсумками дня. Папери металургійного сектору також не користувалися особливим попитом в інвесторів, додав стратег. За його інформацією, Алчевський меткомбінат став лідером падіння в секторі, подешевшавши на 2,4%.

Як підкреслив К. ЛИТВИН, обсяг торгів на Українській біржі у вівторок склав усього 15 млн. грн. «Низька торговельна активність напередодні новорічних свят є нормальним явищем не тільки в Україні, але також і на світових майданчиках», - вважає стратег.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками вчорашніх торгів упав на 0,92% - до 573,36 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 53 млн. 554,8 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 1,21% - до 1457,65 пункту. Загальний обсяг торгів склав 15 млн. 661 тис. грн.