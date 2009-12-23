Експерт: усі ліквідні папери впали на 1-3%

Практично всі ліквідні українські цінні папери за підсумками вчорашніх торгів упали на 1-3%.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомив старший аналітик компанії Phoenix Capital Андрій НЕСТЕРУК.

За його словами, український фондовий ринок у вівторок продовжив зниження, у тоді як європейські індекси залишилися в плюсі. Як зазначив аналітик, загальний обсяг торгів без урахування технічних угод на вітчизняних біржах учора склав усього 28 млн. грн. А.НЕСТЕРУК повідомив, що акції Сумського НВО ім. Фрунзе (+2,36%) відновилися після невдалих торгів днем раніше. Папери Стахановського вагонобудівного заводу (-5,36%) і «Укрсоцбанку» (-3,15%) розпродавалися, додав він.

За інформацією аналітика, «більшість українських паперів на закордонних біржах у вівторок падали в зв`язку зі зниженням інтересу інвесторів до українського ризику». Він повідомив, що акції Cadogan (-7,7%) знову впали в ціні на тлі відсутності позитивних новин про можливий розподіл готівкових коштів між акціонерами. Найбільше впали папери MHP (-10,6%), попри те, що компанія демонструє поліпшення показників, зазначив аналітик. Kernel (+3,6%) відновився після падіння протягом двох днів, повідомив він.

Як повідомив А.НЕСТЕРУК, активність на українському ринку єврооблігацій учора була низькою. За його словами, обсяги торгів суверенними паперами були невеликими, і зміни цін не відбулося. Незначну кількість угод було укладено в банківському секторі, однак ціни також не змінилися, зазначив аналітик.