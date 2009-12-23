Дані з продажів житла в США викликали зростання на біржах

На американських і європейських біржах у вівторок спостерігалася виразно позитивна динаміка на тлі зростання темпів продажів житлової нерухомості в США.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомив стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

Він підкреслив, що «гарні новини стосовно нерухомості в США стали основним чинником руху фондового ринку, оскільки відновлення ринку нерухомості необхідне для подальшого відновлення як банківської системи, так і економіки США в цілому».

У той же час, відзначив стратег, «макродані у вівторок в цілому виявилися неоднорідними». З одного боку, інвесторів засмутив перегляд ВВП США за третій квартал 2009 року в гіршу сторону, причому перегляд виявився гіршим за ринкові очікування - до 2,2% зростання, замість очікуваних 2,8%. Спочатку уряд США оголосив зростання в 3,5% - набагато більше реальних даних.

Проте, за словами К.ЛИТВИНА, «ринок недовго переймався даними з ВВП, а звернув свою увагу на істотне зростання продажів вторинної нерухомості». Національна асоціація рієлторів США заявила, що зростання продажів вторинної нерухомості в листопаді виріс на 7,4%. Середні очікування економістів були на рівні 2,5% зростання. Ринок також проігнорував заяву ФРБ Річмонда про те, що індекс виробничої активності впав до -4 пунктів, тоді як економісти в середньому очікували росту до 4 пунктів.

Як повідомив стратег, за підсумками вівторка індекс DJIA виріс на 0,5% до 10464 пунктів, індекс S & P 500 підріс на 0,4% до 1118 пунктів. На 16 з 18 європейських майданчиків спостерігалося зростання індексів. У цілому широкий європейський індекс DJ Stoxx 600 додав 0,6%, закрившись на найвищій позначці за останні 5 тижнів в 251 пункт.