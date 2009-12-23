Експерт: прибутковість ОВДП різко зросла

Прибутковість ОВДП на вчорашньому аукціоні різко зросла, опинившись під тиском зростаючих апетитів ринку.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій Фурса.

За його словами, граничний рівень дохідності розміщення 3-місячних паперів склав 23% річних (обсяг розміщення - 135 млн. грн.), 6-місячних - 26% (181 млн. грн.), 2-річних паперів - 26% річних ( 183 млн. грн.). Як підкреслив аналітик, уряд несподівано для багатьох учасників ринку виставив на продаж 3-річні папери, граничний рівень дохідності за якими злетів до 28% річних, а обсяг розміщення став максимальним - 447 млн. грн. У результаті Мінфін за підсумками грудневих аукціонів вже залучив 1,4 млрд. грн., або 80% від обсягу погашення паперів 30 грудня 2009 року (1,8 млрд. грн.), зазначив С.Фурса.

Таким чином, упевнений аналітик, уряд вирішив застрахувати себе і залучити максимально можливий обсяг коштів на минулому аукціоні, не відкладаючи на останній аукціон у четвер. «У випадку, якщо потреби уряду в ринкових засобах обмежуються необхідністю рефінансування старих боргів, то поточний аукціон стане піковим за рівнем ставок, і до лютого 2010 року ми знову побачимо нудний первинний ринок», - вважає він.

На думку С.Фурси, в четвер уряд зможе без подальшого зростання ставок залучити необхідний для повного рефінансування обсяг коштів. У той же час, він не виключає, що «щедрість Міністерства фінансів пов`язана з істотним дефіцитом коштів у бюджеті, і необхідний обсяг залучення у грудні перевищує 1,8 млрд. грн.». У той же час, аналітик вважає такий варіант малоймовірним і орієнтується на прибутковість 25% -27% середньострокових паперів на аукціоні в четвер.