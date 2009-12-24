Експерт: попит на українські папери низький

На українському фондовому ринку в середу, 23 грудня, значних змін не відбулося.

Про це в коментарі УНІАН повідомив старший аналітик компанії Phoenix Capital Андрій НЕСТЕРУК.

За його словами, вчора високим попитом користувалися акції банку «Форум» (+1,95%). Ціна на папери Стаханівського вагонобудівного заводу (+5,66%) у середу повернулася до рівня понеділка, зазначив аналітик.

А.НЕСТЕРУК також повідомив, що активність торгів українськими паперами на закордонних біржах вчора була низькою. За його словами, найбільше угод укладалося з акціями MHP (+6,5%), що пов`язано з недавнім зниженням цін до більш привабливого рівня.

Як зазначив аналітик, у зв`язку зі святами активність на українському ринку єврооблігацій у середу була практично нульовою. Незначний попит був тільки на папери банківського сектору, додав він.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками вчорашніх торгів знизився на 0,21% - до 572,17 пункту. Загальний обсяг торгів склав 157 млн. 908,5 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,08% - до 1458,87 пункту. Загальний обсяг торгів склав 15 млн. 53 тис. грн.