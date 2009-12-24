Стратегічним інвестором ПФТС стала Московська міжбанківська валютна біржа

Сьогодні на загальних зборах асоціації «Перша фондова торгова система» (ПФТС) ухвалено рішення затвердити стратегічним інвестором ПФТС Московську міжбанківську валютну біржу (ММВБ).

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 138 з 162 зареєстрованих на зборах представників – членів асоціації ПФТС.

Згідно з рішенням зборів, статутний капітал ПФТС буде збільшено на 16 млн. грн. – до 32 млн. грн., виняткове право на придбання акцій додаткової емісії одержить ММВБ. При цьому вартість реалізації даної додаткової емісії має становити у доларовому еквіваленті 10 млн. дол.

Виступаючи на зборах, президент асоціації ПФТС Ірина ЗАРЯ відзначила, що згідно з існуючими домовленостями з ММВБ, протягом трьох місяців після ухвалення рішення про затвердження стратегічного інвестора ММВБ винесе на розгляд асоціації підготовлений меморандум, в якому, зокрема, будуть прописані подальші дії з розвитку ПФТС.

І.ЗАРЯ також зазначила, що ММВБ погодилася на те, що її представництво у наглядовій раді ПФТС буде пропорційне пакету акцій, яке перебуває в її власності.