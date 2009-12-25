Експерт: ціна акцій залишилася незмінною

Український фондовий ринок у четвер, 24 грудня, закрився без зміни цін.

Про це в коментарі УНІАН повідомив старший аналітик компанії Phoenix Capital Андрій НЕСТЕРУК.

За його словами, вчора інвестори активно купували акції «Мотор Січі» (+1,21%), після того як на попередній торгової сесії ціна на папери компанії впала до прийнятного рівня. Ціни на інші блакитні фішки до закриття незначно знизилися, зазначив аналітик.

А.НЕСТЕРУК також повідомив, що українські папери на закордонних біржах у четвер практично не торгувалися, тому що європейські майданчики не працювали. У той же час на Лондонській біржі активність була низькою, додав він.

Крім того, аналітик зазначив, що у зв`язку зі святами активність на українському ринку єврооблігацій у четвер була нульовою.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками вчорашніх торгів підвищився на 0,22% - до 573,46 пункту. Загальний обсяг торгів склав 22 млн. 579,6 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,14% - до 1456,79 пункту. Загальний обсяг торгів склав 14 млн. 26 тис. грн.