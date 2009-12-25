Експерт: світові фондові ринки виросли в четвер

Світові фондові ринки виросли під час скороченої сесії в четвер, 24 грудня.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

Він зазначив, що вчора в США, Англії, Франції пройшла коротка торгова сесія, а у Німеччині та Швейцарії ринки були закриті через Різдвяні свята.

За словами стратега, у США торги проходили під впливом позитивної макростатистики, а також зростання цін на нафту. Замовлення на товари тривалого користування в листопаді зросли на 0,2% - нижче очікуваного зростання на 0,4%, повідомив К.ЛИТВИН. Однак, додав він, за винятком волатильного транспортного сектора, замовлення виросли на 2%, тоді як економісти в середньому очікували росту на 0,9%. Первинні заявки на допомогу з безробіття впали до 452 тис. - нижче очікуваних 471 тис., відзначив він.

К.ЛИТВИН також повідомив, що ще однією новиною вчора стало прийняття пакету законів щодо універсальної медичної страховки американським сенатом, уперше в історії США. На цьому тлі дешевшали акції фармакологічних компаній, сказав він.

За словами стратега, за підсумками четверга індекс DJIA виріс на 0,5% до 10520 пунктів, а індекс S & P 500 додав 0,5% до 1126 пунктів, що стало річним максимумом.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками вчорашніх торгів підвищився на 0,22% - до 573,46 пункту. Загальний обсяг торгів склав 22 млн. 579,6 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,14% - до 1456,79 пункту. Загальний обсяг торгів склав 14 млн. 26 тис. грн.