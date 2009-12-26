Уряд продовжить знижувати доходи по ОВДП

Уряд, швидше за все, продовжить проводити політику, спрямовану на зниження дохідності розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Таку точку зору висловив в коментарі УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій Фурса.

На його думку, після відновлення ділової активності та до кінця січня первинний ринок державного боргу знову буде млявим. Привабливі інвестиційні можливості на первинному ринку з`являться ближче до 17 лютого 2010 року, коли буде чергове велике погашення ОВДП на 1,7 млрд. грн., прогнозує аналітик.

С.Фурса підкреслив, що дохідності та обсяги розміщення в четвер, 24 грудня, знизились у порівнянні з попереднім аукціоном. За його словами, попит також знизився: обсяг поданих заявок склав 513 млн. грн. - на 63% менше, ніж на аукціоні у вівторок.

Як зазначив аналітик, дохідність тримісячних паперів склала 23% річних, при цьому Мінфін розмістив їх на 42,9 млн. грн. за номіналом, задовольнивши чотири найбільші заявки з шести. Прибутковість розміщення трьох інших серій становила 26% річних, при цьому граничний рівень дохідності збігався із середньозваженими, додав він.

Таким чином, вважає аналітик, Міністерство фінансів задовольняло заявки з мінімальним поданням рівнем дохідності по кожній з серій. Він зазначив, що основний обсяг коштів уряд отримав на минулому аукціоні, і це дозволило йому провести поточний аукціон у відносно комфортному режимі.

На думку С.Фурси, сприяло збереженню низьких ставок і отримання однієї великої заявки на трирічні папери, котрі, як і на минулому аукціоні, були лідерами за обсягом продажу і попиту. Обсяг розміщення трирічних облігацій склав 150 млн. грн. за номіналом, повідомив аналітик. Він зазначив, що при цьому уряд задовольнив одну максимальну заявку з сімнадцяти, обсяг якої становив 57% від загальної суми попиту на дані папери.

У результаті, вважає аналітик, уряд повністю задовольнив свої потреби в коштах для рефінансування ОВДП, погашення яких відбудеться 30 грудня 2009 року.