Інвестора ПФТС «знайдено», або Менеджмент починає і перемагає...

У четвер відбувся один з найцікавіших заходів для всіх, хто тією чит іншою мірою має відношення до українського фондового ринку. Йдеться про збори Асоціації ПФТС, які мають усі підстави стати доленосним для фондовиків у цьому непростому для них році.

Ні для кого не секрет, що головним питанням для учасників асоціації було залучення стратегічного інвестора – Московської міжбанківської валютної біржі (ММВБ). Причому з огляду на попередні події, ухвалення рішення не обіцяло бути простим. Бурхливу діяльність затіяла ініціативна група торговців ПФТС, яка, не шкодуючи ні часу, ані сил, намагалася викрити усі “темні сторони” діяльності менеджменту ПФТС. Одні, щоправда, казали, що за ними «стоїть» комісія з цінних паперів, інші – що одна дніпропетровська біржа, а ще говорили про якусь колективну змову. Тим часом, «ініціативній групі» в активності не відмовиш, вона навіть задіяла акцію на зразок «вислухаємо кожного», оголосивши позачергові збори членів асоціації шляхом розсилки адресного опитування.

Але менеджмент ПФТС не залишився у боргу і проводив, на подив, сувору політику щодо бунтарів, зокрема, позбавив основного «ініціатора заворушення» - компанію «Фінекс Україна» - членства в асоціації, і пригрозивши відповідними санкціями іншим «непокірним».

У такій нервовій атмосфері мали початися згадані збори. Правда, не сталося того, чого багато хто чекав – не з’явилися судові виконавці з постановою якогось певного суду про заборону їх проведення, реєстрації членів асоціації і т.п. І збори, хоч і з запізненням, але все ж почалися.

Рада асоціації, мабуть, почуваючи власну силу, вирішила пограти в демократію і «зглянутися» на основних ініціаторів заколоту, за кілька днів до часу “ікс” повернувши «Фінекс Україна» до складу асоціації, давши, правда, цим можливість невгомонним представникам компанії брати участь в зборах, чим вони не забарилися скористатися. Проте доброта Ради ПФТС цим і обмежелася. Так, у переддень зборів Рада ще одним вольовим рішенням виключила більше двадцяти членів асоціації, як пояснили у самому об’єднанні, за системну несплату членських внесків.

Питання про стратегічного інвестора стояло першим на порядку денному і, не зважаючи на наполегливий опір представників ряду компаній, було успішно проголосоване. Затятих опозиціонерів виявилось, попри жахливий шум, який стояв у залі від початку і до кінця зборів, не так вже й багато – всього 13 з 160 присутніх у залі. Таким чином, стратегічним інвестором української біржі стала російська ММВБ, яка повинна виплатити 10 млн. доларів за акції додаткової емісії ПФТС, що дасть їй можливість володіти 50% плюс 1 акція біржі. ММВБ, у свою чергу, обіцяє впродовж 3-х місяців підготувати меморандум щодо свого стратегічного бачення розвитку майданчика. Кількість її представників у наглядовій раді ПФТС буде пропорційна розміру пакету, ревізійна комісія формуватиметься тільки з представників міноритарних акціонерів.

Безумовно, «успішне» голосування однозначно можна розглядати як беззастережну перемогу менеджменту ПФТС, у першу чергу, президента асоціації Ірини Зарі і голови ради асоціації Бориса Тімонькіна, які, не зважаючи на неабиякий тиск, зуміли довести почату справу до логічного завершення.

Але, якщо подивитися на проблему ширше, то виникає ряд питань, до речі, озвучених членами асоціації у виступах. Зокрема, наскільки адекватна запропонована ММВБ ціна? Не забувайте, йдеться про одну з провідних українських бірж, яка має непоганий потенціал розвитку, не зважаючи на певне зниження присутності на ринку, що спостерігається сьогодній зумовлено рядом об’єктивних чинників. Як відзначила президент асоціації Ірина Заря, ПФТС звернулася до ряду західних бірж з пропозицією про продаж, проте більлшість відповіли, що операція зараз не на часі, ось через кілька років на цю тему можна було б поговорити. У результаті, за словами І.Зарі, серед покупців лишилися тільки росіяни.

Варто відзначити, що дехто з присутніх, беручи слово, наголошував, що, може, варто не поспішати і ще поторговувати з потенційним покупцем як щодо ціни, так і щодо більшої виписаності інвестиційних зобов`язань. Але зала не підтримала ці пропозиції – більшість були «за» і відразу. Тому які б то не було теми, що могли би пролонгувати історію, просто не знайшли підтримки.

Спробуємо спрогнозувати, який розвиток рішення Ассоциації ПФТС може мати в майбутньому? Що до самої біржі, то, швидше за все, ММВБ не зупиниться на досягнутому і постарається сконцентрувати якомога більшу кількість акцій. Як побоюються деякі торговці, російська біржа може стати неподільним власником ПФТС, що вплине на відносини між її основним і міноритарними акціонерами. Але сьогодні важко говорити напевно, як саме складеться ця «співпраця».

Якщо говорити про ринок у цілому, то фондовики позитивно оцінюють появу у ПФТС стратегічного інвестора. За словами президента ІК "Проспект Інвестментс" Володимира Сіренко, якщо ММВБ запровадить на ПФТС весь набір сервісів, який є у неї, то це зробить позитивний вплив на позиції біржі на ринку. Конкуренція з «Українською біржею» може загостритися у тому випадку, якщо обидві працюватимуть в одній ніші. Якщо ж вони зможуть спеціалізуватися за різними типами паперів, то у майбутньому мирно співіснуватимуть.

Повернемося до зборів, на яких тема майбутнього теж порушувалася. Обговорення питання, що буде з українським ринком, коли стане реальністю те, про що вже давно говорять в Росії – РТС (акціонер основного конкурента ПФТС - «Української біржі») і ММВБ об`єднаються – обмежилося декількома репліками. Не зважаючи на деякий словесні вибухи й артистичні вигадки представників декількох компаній, збори чітко рухалися в заданому організаторами напрямку. І це ще раз підтверджує далекоглядність менеджменту біржі, на відміну від опонентів, які сподівалися, що сіра маса членів асоціації раптом захоче узяти долю у власні руки і почати реально займатися справами майданчика. Але цього не відбулося. Мабуть, річ у тому, що активних торговців на біржі всього кілька десятків, які, до речі, виступили ініціаторами створення прямого конкурента ПФТС – “Української біржі”, інші – компанії, які час від часу користуються послугами біржі. І справді, для чого їм сушити голову глобальними проблемами, якщо дехто готовий викласти за все це 10 млн. доларів? Не замроочувалися ж вони цим, коли ПФТС мала прекрасні позиції, будучи фактично монополістом на організованому ринку цінних паперів. У перерві зборів авторові цих рядків довелося почути розмову представників двох фондових компаній з регіонів. Здається, вони говорили про майбутнє полювання на дикого кабана...

Михайло Арнаут (УНІАН)