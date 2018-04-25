Фондовий ринок «ліг» на зимові канікули?..

Напередодні зимових свят український фондовий ринок завмер. Тим часом, світові майданчики пішли на різдвяні канікули в зростанні. Так, індекси Української біржі і ПФТС втратили 18-25 грудня 5,2% і 2,5%, відповідно.

За словами начальника торгового відділу ФК «Автоальянс-інвест» Анатолія Шевчука, «операції проходили в червоній зоні і при малих об`ємах. Опір українського ринку акцій загальносвітовій тенденції на цьому тижні зумовлений низькою ліквідністю вітчизняного фондового ринку і відсутністю інвесторів».

Він вважає, що однією з причин зниження котирувань акцій в Україні могла стати заява представників FATF на початку тижня про те, що наша країна може потрапити в чорний список у зв`язку з тим, що законодавство щодо боротьби з відмиванням грошей є недостатньо строгим.

Він також відзначив, що минулого тижня знижувався і російський ринок акцій, незважаючи на перегляд Міжнародним рейтинговим агентством Standard & Poor’s прогнозу кредитного рейтингу Росії на “стабільний” з “негативного”.

Експерти відзначають, що нинішній тиждень теж не принесе потрясінь на фондовий ринок. Так, за словами експерта компанії Astrum Олега Вдовича, через відсутність торгів на світових біржах у п`ятницю багато трейдерів з Уолл-стріт вже узяли канікули до майбутнього року. Нинішній тиждень, на його думку, обіцяє бути непередбачуваним з невеликими об`ємами торгів. Укладати угоди на такому ринку вельми ризиковано через високу волатильність, і загалом торговці фіксуватимуть прибутки, отримані за рік, і обдумувати стратегію на початок майбутнього року. А січень традиційно обіцяє зростання. З важливих новин в корпоративному секторі, які можуть вплинути на ринок, варто відзначити обіцяну владою США підтримку іпотечним кредиторам Fannie Mae і Freddie Mac на три роки. При цьому Міністерство фінансів США відмовилося від вимоги скоротити розміри портфелів іпотечних цінних паперів компаній наступного року. Такі гарантії укріплять довіру інвесторів і допоможуть повернути покупців нерухомості приватного сектора назад на ринок, щоб утримати іпотечні ставки на прийнятному рівні. В цілому майбутній тиждень буде небагатим на економічні новини.

Як відзначають в компанії, вчора зранку в Азії ринки закінчили торги зростанням до тримісячних максимумів на тлі зростання показників ВВП і промвиробництва в Японії.

Нафта на торгах в Азії дорожчає четверту сесію підряд на фоні очікувань відновлення економіки США. Про швидке відновлення американської економіки свідчить зниження кількості тих, хто звернувся за допомогою з безробіття до найнижчого рівня з вересня 2008 р. На цьому фоні аналітики прогнозують збільшення споживчих витрат, на яких базується американська економіка. Барель коштує сьогодні 78 доларів. Золото тримається вище за рівень в 1110 доларів за унцію на тлі очікувань, що частина інвесторів захоче в останні дні роки зафіксувати свій прибуток, купивши дорогоцінні метали.

А зараз трохи про валюту. У четвер, за даними начальника відділу арбітражних операцій АТ «Брокбізнесбанк» Владислава Стельмаха, ввечері в Нью-Йорку євро/долар торгувалися по 1.4357 – це майже на 2.7% вище за котирування, відмічені рік тому, і нижче на 5.2% максимуму 2009 року в зоні 1.5140/45, досягнутого в кінці листопада – грудні 2009.

Валютна пара практично не відреагувала на черговий перегляд кредитного рейтингу Греції на один ступінь, цього разу, агентством Moody’s. Після того, як агентства Fitch і S&P протягом останніх двох тижнів переглянули рейтинг держави, зараз інвестори чекають аналогічного кроку від TOG.

Британський фунт виявився єдиною валютою, яка протягом торгового тижня подешевшала проти американського долара. У вівторок фунт/долар вперше за 2 місяці пробила вниз рівень 1.60 після виходу слабкого звіту щодо темпів приросту ВВП по Великобританії, досягнувши дна 1.5922.

Ще один значущий чинник – опублікований в середу звіт Банку Англії. Члени Комітету вважали за краще зберегти поточні параметри програми кількісного пом`якшення без змін. Проте, на відміну від агресивного стейтменту ФРС по останньому засіданню ФОМК, протоколи центрального банку прозвучали дуже спокійно, відновивши спекуляції навколо можливого чергового розширення програми викупу активів на 25 млрд фунтів.

Японська ієна поступово повертається з позначених максимумів по долару США. Валютна пара відштовхнулася від рівня 90, але як і раніше залишається дуже волатильною.

У протоколах по засіданню Банку Японії 19-20 листопада політики дуже обережно прокоментували чинники «дефляції» і «слабкого попиту» в економіці, який спровокував чергове «зниження цін». Крім того, не було згадано можливості покупок держпаперів Японії, як одного з можливих рішень проблеми.

Висхідний тренд по доллар/йена зберігається, але поки ціна залишається нижчою 92.00, високі ризики повернення і тестування рівнів підтримки 90.80 і 90.20.

Евро/йена до кінця тижня повернулася в зону 131.60. Прорив вгору рівня 131.80 припускає можливість продовження зростання до 132.00/05 і далі 132.35/40 і 132.80/85.

Експерт банку вважає, що 2009-м став переважно роком ризикових торгів. Політичні успіхи в запобіганні системній кризі і масштабне глобальне вливання доларової ліквідності тримали під тиском американську валюту велику частину року, зробивши її заручницею цього успіху.

Зміцнення долара США, що почалося в кінці грудня, повинне продовжитися протягом майбутніх декількох тижнів, але до руху варто ставитись як до виключно тимчасової фази, враховуючи держборг штатів і політику надзвичайно низьких процентних ставок центрального банку.

За його прогнозом, на тлі домінування ризикових торгів на початку майбутнього року, на валютних торгах поступово почнуть відбиватися процентні диференціали. Інвестори помітно збільшили ставки на те, що наступного року ФРС почне згортання заходів монетарного стимулювання, зважаючи на відновлення економіки.

Олена Бистрицька (УНІАН)