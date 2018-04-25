Фондовий ринок: прогноз із місцевим колоритом

Доля українського фондового ринку в новому 2010 році виглядає дуже невизначеною. Перспективи його вельми туманні, і визначати їх буде ряд важливих чинників. Всесвітня економічна криза продовжується, що робить інвесторів дуже обережними, а місцевий «колорит» тільки погіршує ситуацію.

Сценарій перший: песимістичний

Думки експертів щодо українського ринку цінних паперів на 2010 рік займають досить широкий діапазон. Прогнози фахівців часто мають діаметрально протилежний характер. Те, що ринок в новому році працюватиме в абсолютно нових умовах, ні в кого не викликає сумнівів. ПФТС нарешті отримала гідного конкурента в особі Української біржі. Крім того, під кінець старого року та ж ПФТС отримала стратегічного інвестора – російську ММВБ. Суперництво двох провідних українських бірж (а виходячи з нинішніх розкладів – одночасно і двох російських) – головна інтрига року.

Проте, цивілізований ринок цінних паперів повинен базуватися на глобальних показниках економіки. А з цим, особливо зараз, в Україні непросто.

Рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг" вважає оптимістичним сценарієм розвитку для України досягнення навіть нульового зростання ВВП в порівнянні з 2009 роком і відсутність технічного дефолту за зобов`язаннями держави.

Як наголошують у звіті агентства, до початку 2010 року в Україні складається досить неприваблива ситуація: напруженість з відшкодуванням ПДВ, катастрофічне зниження податкової бази, занепад в металургії, хімічній промисловості і машинобудуванні протягом поточного року посилювалися нездатністю банківського сектора збільшувати кредитування реального сектора.

За оцінками агентства, свого піку напруженість у фінансовій сфері досягне до початку лютого – кінця березня 2010 року. "Перед новим президентом, незалежно від результатів виборів, постане важке завдання – забезпечення функціонування системи державних фінансів за відсутності адекватної податкової бази, швидше за все, без допомоги міжнародних фінансово-кредитних організацій і з на чверть паралізованою банківською системою, яка не здатна збільшувати кредитування реального сектора", – наголошують у звіті агентства.

Одним з виходів із ситуації, що склалася, на думку авторів звіту, стане оголошення державою дефолту за своїми зобов`язаннями з подальшою їх реструктуризацією.

На думку агентства, технічний дефолт в 2010 році дуже ймовірний навіть в тому випадку, якщо МВФ відновить кредитування України. Жорстка монетарна політика напередодні президентських виборів, різке зростання витрат на обслуговування держборгу, залученого через механізм ОВДП, і невирішене газове питання в значній мірі підірвали потенціал реального сектора, стверджують у звіті.

Агентство також не бачить ніяких перспектив щодо відновлення попиту на український експорт на міжнародних ринках, що могло б врятувати економіку України від продовження рецесії в 2010 році. Події в Дубаї, Греції, Ісландії в останні місяці показали, що світова фінансова криза далеко не закінчена і проблеми в найбільш слабких економіках тільки починаються. "Центром цих проблем виступають державні фінанси, а джерелом нестабільності – ринок нерухомості", – наголошують у звіті.

В агентстві також підкреслюють, що гривню через накопичені невирішені проблеми, швидше за все, чекає гостра тенденція до девальвації.

Думка рейтингового агентства підтверджується тим, що Україна увійшла до нового року без державного бюджету, проблемами з фінансами і очікуванням президентських виборів з подальшою перспективою політичної невизначеності.

Сценарій другий: помірний оптимізм

У відносинах України з Міжнародним валютним фондом, найважливішим чинником підтримки економіки нашої держави, намітився певний прогрес.

За останніми даними, МВФ дозволив Україні понизити на 2 млрд. дол. міжнародні валютні резерви країни для здійснення зовнішніх виплат, зокрема по оплаті за газ. Про це йдеться в повідомленні голови представництва МВФ в Україні Макса Альєра.

"30 грудня виконавча рада МВФ дала позитивну відповідь на прохання уряду України внести поправки в критерії оцінки показників чистих міжнародних резервів, визначених в діючій угоді stand by, і понизити на 2 млрд. дол. рівень резервів, передбачений на кінець грудня", - йдеться в повідомленні.

У МВФ відзначають, що переговори щодо формування державного бюджету України продовжуються. «Домовленості з українськими чиновниками по бюджету на 2010 рік, підкріплені широкою політичною підтримкою, стануть підставою для продовження виплат за програмою співпраці МВФ і України», - сказано в повідомленні.

Вищезгадана інформація є надзвичайно важливою, оскільки Україна отримала можливість вирішити ряд своїх поточних проблем. Особливо це стосується «безболісного» способу розрахуватися за газ з нашим північним сусідом, що актуально не тільки в економічному сенсі, а навіть більше в політичному. І в контексті майбутніх виборів це набуває ще більшого значення.

Приводом для оптимізму може служити ще і той факт, що фондовий ринок України за підсумками року все ж таки показав зростання, незважаючи на зниження на початку і в кінці року.

На думку стратега компанії Astrum Investment Management Костянтина Литвина, 2009 рік був досить вдалим для українських акцій. За цей період індекс ПФТС зріс на 90%, а індекс Української біржі - на 91% (станом на 30 грудня), відзначає експерт.

Потенціал значного зростання навіть в період економічної кризи – важливий аргумент для вкладення засобів і для серйозних закордонних гравців. Зокрема, аналітики Erste Group заявляють, що інвестори проявляють все більшу зацікавленість в ринках, що розвиваються, як в довгостроковому, так і в короткостроковому періоді.

Аналітики відзначають, що зростання цін та індексів на фондових біржах, зумовлене зростанням торгової активності і об`єму торгів, свідчить про вищу зацікавленість інвесторів, і тому є стабільнішим, ніж зростання, яке не супроводжується збільшенням об`єму торгів.

Голова департаменту досліджень Erste Group Фріц Мостбек підкреслює, що багато розвинених ринків (США, Великобританія, Німеччина) в дослідженні групи зайняли найгірші позиції. “Це зовсім не дивно, оскільки даний факт свідчить про обмежені перспективи цих ринків – інвесторів ріст цікавить більше, ніж короткострокове відновлення стагнуючих ринків”, - вважає він.

“Наш аналіз підтверджує, що дані зміни не є короткостроковим трендом, а довгостроковим розвитком. Тому ми радимо інвесторам спрямовувати свій капітал в ринки, що розвиваються”, - робить висновки Ф.Мостбек.

Аналізуючи сказане вище, можна зробити такий висновок. Економічна і тим більше політична ситуація в Україні приводів для оптимізму поки не дає. Проте, при цьому вітчизняний фондовий ринок не тільки має значний потенціал зростання, але і росте в даний час. Причому як на кількісному (зростання цін на папери), так і на якісному (розвиток конкуренції) рівнях.

Олег Коберник (УНІАН)