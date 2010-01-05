Експерт: українські акції продовжують бурхливе зростання

Українські акції на закордонних біржах сьогодні продовжили зростання через подорожчання сировинних товарів і виходу позитивної статистики щодо виробничого індексу в США.

Про це в коментарі УНІАН повідомив старший аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Андрій НЕСТЕРУК.

За його словами, лідером зростання, як і вчора, є акції девелопера нерухомості «XXI століття», що додали в першій половині сьогоднішнього дня 19,1%. Аналітик зазначив, що торговельна активність по цій акції залишається високою, але значно нижчою, ніж у понеділок.

Як зазначив А.НЕСТЕРУК, Regal Petroleum (+3,5%) сьогодні зростає завдяки підвищенню ціни на нафту. У той же час Ferrexpo (+6,0%) є лідером зростання серед блакитних фішок завдяки очікуванням зростання попиту на залізну руду з боку Китаю і ЄС, додав він.

За інформацією аналітика, на 21% зросло сьогодні котирування на купівлю акцій сільськогосподарської компанії MCB Agricole. Проте, зазначив він, угод за цим папером не зафіксовано через відсутність продавців на поточних цінових рівнях.

А.НЕСТЕРУК також повідомив, що єдиним папером, котрий втратив сьогодні в ціні, є девелопер нерухомості KDD Group (-5,4%).