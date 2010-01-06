Експерт: фондовий ринок значно виріс

У перший торговий день 2010 український фондовий ринок закрився значним зростанням.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомив старший аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Андрій НЕСТЕРУК.

Він зазначив, що у вівторок, 5 січня, індекс UX (Української біржі) додав 2,78%, а ПФТС виріс на 2,17%. Активність угод була низькою через відпускний період під час новорічних свят, підкреслив аналітик. Торговельний оборот за день склав 18 млн. грн., додав він.

За словами аналітика, найбільш популярними вчора були папери Алчевського меткомбінату (+7,23%), «Азовсталі» (+2,67%) і Єнакіївського метзаводу (+2,97%). Він вважає, що зростання акцій Алчевського металургійного комбінату викликане чутками про те, що його материнська компанія «Індустріальний союз Донбасу» буде куплена російським «Зовнішекономбанком». «Мостобуд» (+3,60) також активно торгувався, незважаючи на те, що не належить до блакитних фішок, зазначив А.НЕСТЕРУК. «Стирол» (+5,65%) учора також був одним із лідерів зростання, додав він.

Як підкреслив аналітик, українські акції на закордонних біржах 5 січня продовжили зростання. Так, за його словами, XXIC (+27,6%) продемонстрував безпрецедентне зростання вже другий день поспіль. Regal (+7,0%) продовжив рости, Ferrexpo (+8,2%) також користувався попитом, повідомив А.НЕСТЕРУК.