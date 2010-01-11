Експерт: на ринку акцій переважає оптимізм

На українському ринку акцій в даний час продовжують переважати оптимістичні настрої.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН старший аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Андрій НЕСТЕРУК.

За його словами, сьогодні причиною для зростання фондових ринків як в Україні, так і в усьому світі став вихід позитивних статистичних даних із зовнішньої торгівлі в Китаї. Обсяг експорту китайських товарів у грудні виріс на 17,7%, внаслідок чого ця країна, залишивши позаду Німеччину, стала найбільшим експортером у світі, підкреслив аналітик.

А.НЕСТЕРУК упевнений, що ця новина стала свідченням відновлення темпів зростання світової економіки і позитивно позначилась і на вартості акцій металургійних підприємств на українському ринку акцій. Так, до кінця сьогоднішньої торгової сесії на УБ найбільше зростання було зафіксовано в паперах Алчевського металургійного комбінату (+19,30%) і Алчевського коксохімічного заводу (+37,84%), повідомив аналітик. Стрімке зростання вказаних акцій в останні декілька торгових днів було додатково підігріте новинами про продаж корпорації «Індустріальний союз Донбасу», до складу якої входять ці підприємства, додав він.

Аналітик очікує подальшого зростання українського фондового ринку. Проте вже до кінця поточного тижня він прогнозує призупинення ралі на західних ринках і як наслідок - зниження темпів зростання вітчизняних індексів.

Як повідомив А.НЕСТЕРУК, на відміну від українських бірж, вітчизняні акції на закордонних майданчиках сьогодні практично не виросли. За його інформацією, висока торговельна активність спостерігалася з паперами Ferrexpo (+1,5%), однак їхня ціна змінилася незначно. Лідерами ростання стали акції в секторі нерухомості, зазначив аналітик. Так, за його словами, KDD Group (+12,0%) і TMM (+4,6%) зросли значно, хоча обсяг торгів із ними був невисоким. Закінчилося ралі в акціях іншого девелопера нерухомості - XXI Century Investments (без змін) - незважаючи на те, що його капіталізація складає менше 19 млн. доларів, повідомив аналітик. На думку А.НЕСТЕРУКА, інвестори побоюються банкрутства компанії через високе боргове навантаження.