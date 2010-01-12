На фондовому ринку вчора спостерігалося бурхливе зростання

На українському фондовому ринку вчора спостерігалося бурхливе зростання завдяки оптимізму минулого тижня на міжнародних біржах, а також стрибку акцій Алчевського меткомбінату на 19%.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

Він зазначив, що за останні два тижні індекс S & P 500 підріс до 1144 пунктів, а нафта виросла до 83 доларів за барель, що істотно додало оптимізму операторам ринку. «Обсяг торгів на Українській біржі в понеділок, 11 січня, склав 29 млн. грн., що свідчить про повернення трейдерів із новорічних свят», - підкреслив стратег.

За словами К.ЛИТВИНА, лідером торгів учора стали акції Алчевського меткомбінату, продовживши бурхливе зростання після виходу новини про придбання ІСД. На цьому тлі активно росли всі ліквідні папери, особливо банківський і металургійний сектори, повідомив стратег. Так, зазначив він, «Укрсоцбанк» у понеділок додав 5,3%, «Азовсталь» - 4,6%, «Райффайзен Банк Аваль» - 4,5%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 11 січня, підвищився на 2,88% - до 611,93 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 94 млн. 579 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 3,93% - до 1589,72 пункту. Загальний обсяг торгів склав 28 млн. 993 тис. грн.