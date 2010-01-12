Обсяг торгів ПФТС у грудні 2009 р. перевищив 3 млрд. грн.

Загальний обсяг торгів Фондової Біржі ПФТС у грудні 2009 р. склав 3,3 млрд. грн., з початку минулого року — 15,8 млрд. грн. або 56% загального обсягу торгів біржового ринку України. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Найбільшим попитом у грудні користувалися облігації внутрішньої державної позики та акції підприємств металургії (Азовсталь, Єнaкієвський металургійний завод), машинобудування (Мотор Січ), нафтогазової (Укрнафта) та коксохімічної промисловості (Авдіївський коксохімічний завод).

Індекс ПФТС протягом місяця зменшився на 3,64% з 594,56 до 572,91 пунктів, а за 2009 рік зріс на 90,07% з 301,42 до 572,91 пунктів.

Падіння Індексу ПФТС у грудні відбулося через зниження цін акцій підприємств енергетики (Дніпроенерго — -23.57%, Донбасенерго — -15,61%, Західенерго — -12,82% та Центренерго — -4,84%), металургії (ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод — -23,03% та Полтавський ГЗК — -1,74%), банківського сектору (Укрсоцбанк — -9,27% та Райффайзен Банк Аваль — -8,86%), хімії (Концерн «Стірол» — -4,89%), машинобудування (Маріупольський завод важкого машинобудування — -4,01%) та коксохімії (Авдіївський коксохімічний завод — -2,63%).

В той же час ціни акцій 8 з 20 підприємств «індексного кошику» Індексу ПФТС зросли у грудні: Алчевський металургійний комбінат — +7,22%, Ясинівський коксохімічний завод — +5,95%, Азовсталь — +4,50%, Єнакієвський металургійний завод — +4,08%, Мотор Січ — +2,82%, Укртелеком — +2,24%, Укрнафта — +0,95% та Крюківський вагонобудівний завод — +0,71%.

Станом на 1 січня 2010 року у Біржовому списку ПФТС перебувало 847 цінних паперів: 13 — у Котирувальному списку першого рівня, 210 — у Котирувальному списку другого рівня та 624 — у Списку позалістингових цінних паперів.