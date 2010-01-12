Експерт: результати аукціону залежать від стратегії Мінфіну

Результати сьогоднішнього аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) прямо залежать від стратегії Міністерства фінансів України стосовно залучення коштів для рефінансування паперів із погашенням у лютому 2010 року.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій Фурса.

Він вважає, що якщо Мінфін вирішить різко знизити прибутковість до 19%-22% річних, обсяги розміщення будуть невисокими. З іншого боку, вважає С.Фурса, якщо Мінфін змінить стратегію поведінки і буде шукати консенсус із ринком шляхом плавного зниження прибутковості з рівня кінця грудня (26%-27%), то зможе збільшити обсяги залучення. Аналітик прогнозує зростання прибутковості первинного ринку з наближенням 10 лютого ц.р. - дати погашення серії ОВДП на 1,7 млрд. грн.

За словами С.Фурси, на сьогоднішньому аукціоні Міністерство фінансів знову обмежилося трьома серіями ОВДП. У даний момент важко прогнозувати граничний рівень прибутковості паперів даного аукціону, зазначив аналітик. З одного боку, є висока ймовірність того, що Мінфін буде намагатися знизити прибутковість менше 25% річних, припускає С.Фурса. З іншого боку, вважає він, ринок враховує аукціони кінця 2009 року і великі обсяги погашення ОВДП 10 лютого 2010 (1,7 млрд. грн.).

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України заявило про проведення 12 січня 2010 року аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

До розміщення будуть запропоновані папери з терміном погашення 14 липня 2010, 13 жовтня 2010 та 23 листопада 2011 року. Номінал облігацій - 1 тис. грн.