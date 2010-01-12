Експерт: на українському фондовому ринку почалося ралі

У понеділок, 11 січня, на українському фондовому ринку почалося ралі.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН старший аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Андрій НЕСТЕРУК.

Він вважає, що основною причиною високої активності гравців ринку стала купівля контрольного пакету акцій групи «Індустріальний союз Донбасу» (ІСД) компанією «Карбофер», а також ралі на російському ринку. Активність торгів у понеділок була найвищою в цьому році - загальний обсяг склав 43 млн. грн., повідомив аналітик.

Як зазначив А.НЕСТЕРУК, найбільше вчора виросли в ціні акції компаній, що входять до складу ІСД - Алчевського металургійного комбінату (+19,30%) і Алчевського коксохімічного заводу (+37,84%). Акції Алчевського меткомбінату зросли майже на 50% відтоді, як 5 січня була опублікована новина про продаж пакета акцій ІСД, підкреслив аналітик. Він додав, що Ясинівський коксохім (+10,06%) і Авдіївський коксохім (+7,51%) також значно зросли в ціні на тлі очікуваного дефіциту коксу в зв`язку зі збільшенням виробництва сталі.

За словами аналітика, у понеділок на закордонних біржах українські акції торгувалися без зміни цін. Він повідомив, що багато угод було укладено з акцій Ferrexpo (1,5%), однак значних цінових коливань не відбулося. Девелопери KDDG (+12,0%) і TMM (+4,6%) учора стали лідерами росту, у той час як ралі за паперами ще однієї будівельної компанії - «XXI століття» - підійшло до кінця, зазначив А.НЕСТЕРУК.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 11 січня, підвищився на 2,88% - до 611,93 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 94 млн. 579 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 3,93% - до 1589,72 пункту. Загальний обсяг торгів склав 28 млн. 993 тис. грн.